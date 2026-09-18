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baleset

Átszakította a szalagkorlátot egy autó az M5-ös autópályán, mentőhelikoptert is riasztottak

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Súlyos baleset történt 2026. szeptember 18-án, pénteken az M5-ös autópályán. Egy személyautó átszakította a szalagkorlátot a Budapest felé vezető oldalon, a baleset helyszínére pedig mentőhelikoptert is riasztottak.
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balesetmentőhelikopterközlekedési balesetautópálya

Átszakította a középső szalagkorlátot egy Budapest felé tartó személyautó az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében. Az M5-ös baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett.

Baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza közelében. Mentőhelikopter érkezett, Röszke felé pedig 5 kilométeres torlódás alakult ki.
Baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza közelében. Mentőhelikopter érkezett, Röszke felé pedig 5 kilométeres torlódás alakult ki (illusztráció)
Fotó: Pexels

Súlyos közlekedési baleset az M5-ös autópályán, mentőhelikoptert is riasztottak

A katasztrófavédelem közlése szerint az autó a 113-as kilométernél a Budapest felé vezető oldalról került át a szemközti pályára. Az Útinform azt írta, hogy a személyautó a szalagkorlátnak rohant, majd átrepült a másik oldalra. Röszke felé egy sávon már megindult a forgalom, de mintegy 5 kilométeres torlódás alakult ki. A Budapest felé vezető oldalon a belső sávon törmelék nehezíti a közlekedést.

 

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