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M7-es autópálya

Tűz van az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé

23 perce
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Teljes terjedelmében lángol egy jármű az M7-es autópályán, Balatonfőkajár térségében. A tűz a közeli fás, bokros területre is átterjedt, miközben több tűzoltóegységet riasztottak a helyszínre. A főváros felé tartóknak lezárásra kell számítaniuk.
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M7-es autópályatűztűzoltók

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy jármű az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Balatonfőkajár térségében. 

Tűz az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé
Tűz az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé Fotó: unsplash.com

Tűz az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé

A tűz átterjedt a gépkocsi melletti fás, bokros részre, a lángok terjednek. A 86-87-es kilométer között lévő helyszínre elsőként a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek, az egység vízsugarakkal avatkozik be. A helyszínre riasztották a balatonfűzfői hivatásos tűzoltóság egy gépjárműfecskendőjét és vízszállítóját is. 

A főváros felé vezető oldal mindkét sávját lezárták 

- írja a katasztrófavédelem

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