Tűz van az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy jármű az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Balatonfőkajár térségében.

Tűz az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé Fotó: unsplash.com

Tűz az M7-es autópályán: lezárták mindkét sávot Budapest felé

A tűz átterjedt a gépkocsi melletti fás, bokros részre, a lángok terjednek. A 86-87-es kilométer között lévő helyszínre elsőként a polgárdi önkormányzati tűzoltók érkeztek, az egység vízsugarakkal avatkozik be. A helyszínre riasztották a balatonfűzfői hivatásos tűzoltóság egy gépjárműfecskendőjét és vízszállítóját is.

A főváros felé vezető oldal mindkét sávját lezárták

- írja a katasztrófavédelem.