Machetével járta az utcákat Szolnokon egy zagyvarékasi férfi, videón az elfogása

Szeptember 1-jén délután machetés támadás híre kezdett terjedni Szolnokon. A Szoljon hírportál akkor a helyszínen is járt, a Gólya park közelében pedig egy machete üres csomagolását találták meg, ezen felül azonban más nem utalt támadásra.

Machetével a kezében sétálgatott az utcán egy férfi Szolnok belvárosában - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A rendőrség ekkor csak azt erősítette meg, hogy egy férfit előállítottak, de az ügy körülményeinek tisztázása még folyamatban volt.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség friss tájékoztatása szerint a járőröket az Eötvös tér közelében szólították le egy machetés férfi miatt.

A rendőrök azonnal intézkedtek, és el is fogtak egy zagyvarékasi férfit, akinél bozótvágó volt.

A férfit ezután előállítottak a Szolnoki Rendőrkapitányságra, a bozótvágót pedig lefoglalták. Elszámoltatásakor azt mondta az egyenruhásoknak, hogy viselkedésének hátterében szerelemféltés állt.

A korábban terjedő hírekkel ellentétben a férfi nem támadott meg senkit. A rendőrség közlése szerint személyi sérülést nem okozott, és személy elleni támadást sem követett el. A férfival szemben garázdaság szabálysértése miatt folytatnak eljárást.

Machetével hadonászó férfira lőttek a rendőrök egy kaliforniai kórház előtt

Drámai jelenet játszódott le egy kaliforniai kórház közelében, ahol rendőrök lőttek egy machetével felfegyverkezett férfira. A férfi egy korábbi közúti incidens során került a hatóságok látókörébe, majd a machete elővétele után gyalog akart elmenekülni, végül súlyosan megsérült a rendőri intézkedés közben.