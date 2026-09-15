60 éves lenne a megölt győri villanyszerelő - Így döntött a Kúria a gyilkossági ügyben

Tegnap lett volna 60 éves Mácsik Zoltán, a győri villanyszerelők közül az egyik áldozat, akit vélhetően meggyilkoltak. Egy születésnapnak normál esetben az örömről, a családról és a békés ünneplésről kellene szólnia. Az 2018 óta eltűntként nyilvántartott, erős feltételezések szerint meggyilkolt családapa szeretteinek azonban ez nem adatott meg. A bűnügyben a Kúria, éppen a napokban, fontos döntést hozott.
Mácsik Zoltánnak 2018-ban, Orlik Vilmosnak pedig 2015-ben veszett nyoma. A családok természetesen azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, amint a szerettük nem jelentkezett otthon a megbeszélt időben.
A nyomozóhatóság hamarosan munkának is látott, a szálak egy Győr körüli, magas palánkkal körbevett, titokzatos tanyához vezettek. Az üzletember oda beszélt meg találkozót a villanyszerelőkkel, és felmerült a lehetősége, hogy végül ott tüntette el őket, ám a rendőrség a telek felásásakor nem talált emberi maradványokat. A feltételezések szerint É. Imre vállalkozó nem óhajtotta kifizetni a neki korábban dolgozó villanyszerelőket, ezért egyszerűbbnek látta, ha végérvényesen megszabadul tőlük. A férfit a Győri Törvényszéken életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, ám ez még nem jogerős.
Mácsik Zoltán lánya, Adrienn az első pillanattól kezdve emberfeletti erővel küzd azért, hogy édesapja tiszta emlékét megőrizze, és fény derüljön a teljes, megmásíthatatlan igazságra.
— Apu eltűnésével mi tényleg mindent elveszítettünk, ami szép és jó volt az életünkben. Egy ideig még vitt a lendület. Az adott erőt, hogy meg szerettem volna tudni az igazságot. Meg kellett azonban tapasztalnom, hogy a fájdalom soha nem múlik el – mondta könnyek között Adrienn, akinek a bátorsága – amikor saját nyomozásba kezdve még a feltételezett elkövetőt is felkereste – az egész országot megrázta.
Zoltán boldog életet élt Fotó: Családi archívum
Adrienn számára a tegnapi nap különösen fájdalmas volt. Az édesapja 60. születésnapja alkalmából a szerettei a családfőre emlékezett. A férfi felesége megfőzte Zoltán egyik kedvenc ételét, a csirkepörköltet.
— Apu a legjobban annak örült, ha együtt leültünk, beszélgettünk és nevettünk – mesélte Adrienn, akit bánt, hogy az édesapja sok fontos életeseményéről lemaradt.
— Most itt vagyok 36 évesen. Nyilván voltak a családban születésnapok, névnapok és egyéb események. Különböző döntéseket is kellett hozni, melyekben kikértük volna a véleményét. Rengeteg minden történt, és ő nem tudott ennek részesévé lenni. Az édesapám viszont nem bizonyos alkalmakkor hiányzik rettentően, hanem a mindennapokban – csuklott el a gyászoló nő hangja.
Mácsik Zoltán már soha nem térhet haza
A család tisztában van vele, hogy a mérhetetlen gyász és fájdalom mellett jogi kérdéseket is tisztázniuk kell Zoltán elhunyta miatt.
— Amíg az ember nem kerül bele egy ilyen élethelyzetbe, addig nem is gondol bele, hogy mennyi nehézséggel és jogi akadállyal jár egy ilyen tragédia. Semmit sem tud megtenni, mert nincs egy megfelelő jogszabály, ami egy ilyen helyzetben segítség lenne. Mi nem tudunk semmiben eljárni, mert sok minden apu nevén van. Nagyon sok dolog van, amiben akadályokba ütközünk, mert nincs halotti anyakönyvi kivonat a kezünkben – mesélte Adrienn.
A család egy különösen fájdalmas fejleménnyel is szembesült.
— Sajnos apu régi telefonszámát már megkapta valaki más. Miután átváltottuk a készülékét előfizetősről feltöltős kártyára, szerettük volna megtartani a számát, mert az üzenetrögzítőjén még az ő hangja volt hallható: „Szia, Zoli vagyok, hagyj üzenetet.” Ezt szerettük gyakran visszahallgatni. Ez nagyon sokat jelentett a családnak, hiszen így bármikor hallhattuk – mondta a lány.
A nehéz időkben és a sok stressz közepette a család elfelejtette időben feltölteni a kártyát, így a szolgáltató a szabályzat szerint megszüntette a számot, és kiadta egy új tulajdonosnak. Amikor ezt észrevették, azonnal bementek a szolgáltatóhoz, de a cég adatvédelmi okokból nem tudott nekik tájékoztatást adni az ügyben.
— Felhívtuk a telefonszámot. és egy nagyon barátságtalan ember vette fel. Aztán sms-t is írtunk neki, de ignorált bennünket.
Tehát Zoltán családja még tegnap sem hallhatta a férfi hangját. A születésnapon azonban a Kúrián a gyilkossági ügyben egy rendkívül fontos döntés született.
Lichy József ügyvéd, a család jogi képviselője az Origóval közölte: az ügy visszakerült a Győri Ítélőtáblára, és már ki is tűzték a tárgyalás időpontját október 15-re.
— Az ügy vádlottját tavaly márciusban életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a Győri Törvényszéken tavaly márciusban. A határozatot hozó Bóka Tibor bíró azonban az ítéletet júniusig nem foglalta írásba, viszont nyár elején nyugdíjba vonult. A munkát így is el szerette volna végezni, ennek érdekében pedig a bíróság egy sajátos módszerhez folyamodott: hogy Bóka hozzáférjen az informatikai rendszerhez és bejárhasson a bíróságra a szöveg megírásához, „papíron” kinevezték bírósági titkárrá. A már írásba foglalt ítéletet nem gyakorló bíróként nem írhatta alá, a kollégiumvezető látta el kézjegyével – magyarázta a jogász.
A vádlott az életfogytiglant túl szigorú büntetésnek találta, ezért fellebbezett. Az ügy a Győri Ítélőtáblára került, ott viszont közölték: nem vizsgálhatnak egy olyan ítéletet, melyet nem az azt meghozó bíró írt alá. Az Ítélőtábla eljárási szabálytalanság miatt új eljárásra utasította a Törvényszéket, ám a Főügyészség ezt megfellebbezte. A Kúria hosszú hónapok alatt végre meghozta döntését: hatályon kívül helyezte a hatályon kívül helyezést, vagyis nem látott kivetnivalót az elsőfokú ítélettel kapcsolatban történtekben. Ez azt jelenti, hogy a Győri Ítélőtáblán október 15-én ismét tárgyalást kel tartani. Hogy mit jelent mindez?
— Most fog kiderülni, hogy az ítélőtábla helybenhagyja-e a Bóka bíró által meghozott, de a kollégiumvezető által aláírt életfogytiglani ítéletet -mondta Lichy.
Adrienn szerint a feltételezett gyilkos megérdemli a szigorú büntetést, ami így is csak félig képes igazságot szolgáltatni.,
— Apám holttestét nem tudjuk eltemetni, mert úgy megsemmisítette és úgy eltüntette ez az ember. Nagy valószínűséggel úgy fogok meghalni, úgy fogok eltávozni erről a világról, hogy nem tudom, hogy hol van a maradványa -sóhajtott Adrienn.
— A nyomozás nagyon alapos és mindenre kiterjedő volt a hatóságok részéről, így reményeim szerint a bíróság végül példásan szigorú ítéletet hoz az ügyben, igazságot szolgáltatva a meggyilkolt áldozatok családjainak – hangsúlyozta az ügyvéd.