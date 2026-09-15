60 éves lenne a megölt győri villanyszerelő - Így döntött a Kúria a gyilkossági ügyben

— Apu a legjobban annak örült, ha együtt leültünk, beszélgettünk és nevettünk – mesélte Adrienn, akit bánt, hogy az édesapja sok fontos életeseményéről lemaradt.

— Most itt vagyok 36 évesen. Nyilván voltak a családban születésnapok, névnapok és egyéb események. Különböző döntéseket is kellett hozni, melyekben kikértük volna a véleményét. Rengeteg minden történt, és ő nem tudott ennek részesévé lenni. Az édesapám viszont nem bizonyos alkalmakkor hiányzik rettentően, hanem a mindennapokban – csuklott el a gyászoló nő hangja.

Mácsik Zoltán már soha nem térhet haza

A család tisztában van vele, hogy a mérhetetlen gyász és fájdalom mellett jogi kérdéseket is tisztázniuk kell Zoltán elhunyta miatt.

— Amíg az ember nem kerül bele egy ilyen élethelyzetbe, addig nem is gondol bele, hogy mennyi nehézséggel és jogi akadállyal jár egy ilyen tragédia. Semmit sem tud megtenni, mert nincs egy megfelelő jogszabály, ami egy ilyen helyzetben segítség lenne. Mi nem tudunk semmiben eljárni, mert sok minden apu nevén van. Nagyon sok dolog van, amiben akadályokba ütközünk, mert nincs halotti anyakönyvi kivonat a kezünkben – mesélte Adrienn.

A család egy különösen fájdalmas fejleménnyel is szembesült.

— Sajnos apu régi telefonszámát már megkapta valaki más. Miután átváltottuk a készülékét előfizetősről feltöltős kártyára, szerettük volna megtartani a számát, mert az üzenetrögzítőjén még az ő hangja volt hallható: „Szia, Zoli vagyok, hagyj üzenetet.” Ezt szerettük gyakran visszahallgatni. Ez nagyon sokat jelentett a családnak, hiszen így bármikor hallhattuk – mondta a lány.

A nehéz időkben és a sok stressz közepette a család elfelejtette időben feltölteni a kártyát, így a szolgáltató a szabályzat szerint megszüntette a számot, és kiadta egy új tulajdonosnak. Amikor ezt észrevették, azonnal bementek a szolgáltatóhoz, de a cég adatvédelmi okokból nem tudott nekik tájékoztatást adni az ügyben.

— Felhívtuk a telefonszámot. és egy nagyon barátságtalan ember vette fel. Aztán sms-t is írtunk neki, de ignorált bennünket.