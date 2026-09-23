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Mende

Édesapja mellett élesztették újra a hároméves kisfiút Maglódnál: végül az egész család odaveszett a balesetben

17 perce
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Az édesapa a helyszínen életét vesztette, az édesanya és kisfiuk életéért egy hétig küzdöttek az orvosok. Dráma hírek érkeztek a maglódi balesetről.
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MendeMaglódbaleset

Mint arról korábban beszámoltunk, szernyű baleset történt múlt hétfőn, szeptember 14-én délelőtt Maglód és Mende között, a 31-es főúton, ahol egy család autója eddig tisztázatlan körülmények közt áttért a szembesávba, majd ott frontálisan karambolozott egy sóderszállító nyergesvontatóval

Szinte semmi sem maradt a család autójából a Maglód és Mende között történt balesetet követően
Szinte semmi sem maradt a család autójából a Maglód és Mende között történt balesetet követően
Fotó: TV2

A karambolban az autóban ülő 34 éves édesanya életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonnal kórházba siettek vele. Ugyancsak életveszélyes volt az állapota a pár kisfiának is. A hároméves gyermek keringése hosszas, egy órás küzdelem után állt helyre: a mentők őt is kórházba szállították. Sajnos a 38 éves édesapát nem tudták megmenteni: noha érte is próbáltak mindent megtenni, még a helyszínen elhunyt.

Hármas tragédiával végződött a maglódi baleset

Az RTL Híradója szeptember 23-án szomorú fejleményekről számolt be: noha az édesanya és kisfia életéért a szakemberek egész héten küzdöttek, a hétvégén a kórházban mindketten elhunytak. A baleset helyszínén, az út mellett ma egy kereszt áll, rajta a házaspár fotója, alatta mécsesek.

Az anyának egy kilenc-, az apának egy tízéves, előző kapcsolatból származó lánya maradt félárván a tragédia után. Mende lakóit megrázták a történtek. A településen adománygyűjtést és jótékonysági licitet szerveznek a gyerekek megsegítésére. Eddig egymillió forint jött össze. 

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