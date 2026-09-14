Dráma Maglódnál: halott édesapja mellett élesztettek újra egy hároméves kisfiút

Súlyos baleset miatt rohantak a mentők a 31-es főút Maglód és Mende közötti útszakaszára, ahol egy család autója eddig tisztázatlan körülmények közt áttért a szembesávba, majd ott frontálisan karambolozott egy sóderszállító nyergesvontatóval hétfő délelőtt. A becsapódás ereje olyan nagy volt, hogy még a kamion is az oldalára fordult. Az édesapa a helyszínen elhunyt, az édesanya életveszélyes sérüléseket szenvedett, őt lélegeztetve, mentőhelikopteren vittek el a helyszínről. A pár hároméves kisfiának a keringése egy órás újraélesztést követően állt helyre. Őt is életveszélyes állapotban szállították kórházba. A kamion sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett.

A család autójából szinte semmi sem maradt a Maglód és Mende között történt balesetet követően

Fotó: TV2

"Az autót vezető 38 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink nem tudták megmenteni az életét. Az autóban utazott továbbá egy hároméves gyermek, akinek a baleset következtében a légzése leállt, a keringése összeomlott. Bajtársaink a helyszínen emeltszintű újraélesztést kezdtek. Számos életmentő beavatkozást végeztek: vérzést csillapítottak, gyógyszert adtak, aminek eredményeképp a gyermek keringése visszatért" – árulta el Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a TV2 Híradójának.

Videós beszámoló a Maglód és Mende közt történt halálos balesetről