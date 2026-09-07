Újabb dráma a Margit hídon: öngyilkosságra készülő fiatalért küzdöttek a II. kerületi rendőrök

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 31-én este, miszerint egy fiatal férfi a Margit híd korlátján kívül áll. A riasztott II. kerületi járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol felkészültségüknek és gyors reakciójuknak köszönhetően sikerült megelőzni a tragédiát – számolt be közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Sörös Attila törzszászlós és Hartenstein Dániel őrmester a budai oldalra vezető sávnál pillantották meg a fiatalembert, aki arccal a Duna felé fordulva állt a veszélyes zónában. Az egyenruhások gondolkodás nélkül odaléptek hozzá, és határozott mozdulattal megragadták a karjait, megelőzve, hogy a mélybe vesse magát.
Feszült küzdelem a Margit híd korlátjánál
Miután a rendőrök már biztonságosan tartották a fiatalembert, a feladat legnehezebb része következett: szavakkal is meggyőzni őt. Közel tíz percen keresztül türelmesen próbálták elérni, hogy bízzon bennük és fogadja el a segítséget.
A rendőrök folyamatosan biztatták, miközben csak egyetlen dolgot kértek tőle: segítsen nekik abban, hogy megmenthessék az életét. Bár a fiú szándéka komolynak tűnt, a kiérkező egyenruhásokkal végig együttműködött. Amikor végül elhatározta, hogy elfogadja a segítséget, pontosan követte a járőrök utasításait. A rendőrök lépésről lépésre vezették végig a mozdulatokon, amíg biztonságosan át nem segítették a korlát védett oldalára.
A sikeres akció után a járőrök a járdán melléültek, beszélgettek vele és tartották benne a lelket egészen a mentők kiérkezéséig.
Nem ez az első hősies akció a dunai átkelőn
A fővárosi egyenruhások helytállása ismét megmutatta, hogy a gyorsaság és a határozottság mellett a türelem és az emberség is életet menthet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai nem először bizonyítják professzionalizmusukat a Margit híd környékén.
Amint arról az Origo is beszámolt két héttel korábban egy hasonlóan drámai szituációhoz riasztották a rendőröket a hídhoz, ahol több mint fél órán keresztül tárgyaltak egy korláton kívül álló, kétségbeesett férfival, akit végül sikerült épségben visszahúzni a járdára. A Budapesti Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a szárazföldi járőrök összehangolt munkájának köszönhetően a Duna ezen szakaszán rendszeresen sikerül megakadályozni a legrosszabbat.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.