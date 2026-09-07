Újabb dráma a Margit hídon: öngyilkosságra készülő fiatalért küzdöttek a II. kerületi rendőrök

Bejelentés érkezett a rendőrségre augusztus 31-én este, miszerint egy fiatal férfi a Margit híd korlátján kívül áll. A riasztott II. kerületi járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol felkészültségüknek és gyors reakciójuknak köszönhetően sikerült megelőzni a tragédiát – számolt be közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Sörös Attila törzszászlós és Hartenstein Dániel őrmester a budai oldalra vezető sávnál pillantották meg a fiatalembert, aki arccal a Duna felé fordulva állt a veszélyes zónában. Az egyenruhások gondolkodás nélkül odaléptek hozzá, és határozott mozdulattal megragadták a karjait, megelőzve, hogy a mélybe vesse magát.

Öngyilkosságra készülő fiatalember életét mentette meg Hartenstein Dániel r. őrmester és Sörös Attila r. törzszászlós a Margit hídon (Fotó: BRFK/Facebook)

Feszült küzdelem a Margit híd korlátjánál

Miután a rendőrök már biztonságosan tartották a fiatalembert, a feladat legnehezebb része következett: szavakkal is meggyőzni őt. Közel tíz percen keresztül türelmesen próbálták elérni, hogy bízzon bennük és fogadja el a segítséget.

A rendőrök folyamatosan biztatták, miközben csak egyetlen dolgot kértek tőle: segítsen nekik abban, hogy megmenthessék az életét. Bár a fiú szándéka komolynak tűnt, a kiérkező egyenruhásokkal végig együttműködött. Amikor végül elhatározta, hogy elfogadja a segítséget, pontosan követte a járőrök utasításait. A rendőrök lépésről lépésre vezették végig a mozdulatokon, amíg biztonságosan át nem segítették a korlát védett oldalára.

A sikeres akció után a járőrök a járdán melléültek, beszélgettek vele és tartották benne a lelket egészen a mentők kiérkezéséig.

Nem ez az első hősies akció a dunai átkelőn

A fővárosi egyenruhások helytállása ismét megmutatta, hogy a gyorsaság és a határozottság mellett a türelem és az emberség is életet menthet. A Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársai nem először bizonyítják professzionalizmusukat a Margit híd környékén.

Amint arról az Origo is beszámolt két héttel korábban egy hasonlóan drámai szituációhoz riasztották a rendőröket a hídhoz, ahol több mint fél órán keresztül tárgyaltak egy korláton kívül álló, kétségbeesett férfival, akit végül sikerült épségben visszahúzni a járdára. A Budapesti Vízirendészeti Rendőrkapitányság és a szárazföldi járőrök összehangolt munkájának köszönhetően a Duna ezen szakaszán rendszeresen sikerül megakadályozni a legrosszabbat.