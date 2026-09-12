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Kiürítik és lezárják a környéket, világháborús robbanótesteket találtak a Margit-szigeten

rendőrség

Kiürítik és lezárják a környéket, világháborús robbanótesteket találtak a Margit-szigeten

10 perce
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A rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti. A Margit-sziget pesti oldalán bukkantak a robbanótestekre.
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rendőrségrobbanótestMargit-sziget

Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten, a tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti, és lezárja - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel.

Jobb elkerülni most a Margit-szigetet, világháborús robbanótestek kerültek elő
Jobb elkerülni most a Margit-szigetet, világháborús robbanótestek kerültek elő
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Zajlik az intézkedés a Margit-szigeten talált robbanótestek miatt

A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.

Nem sokkal korábban arról is írtunk, hogy feltételezett második világháborús robbanótest került elő Szolnokon, a belvárosi Szent István Tisza-hídnál.

A Duna alacsony vízállása folyamatosan feladatot ad a Magyar Honvédség tűzszerészeinek. Itt arról is olvashatsz, hogy több mint tíz robbanótest, köztük egy feltehetően ezer kilogrammos légibomba vár kiemelésre a Duna medrében Budafoknál. 

 

 

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