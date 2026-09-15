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Mentőhelikopter is érkezett a Városligetbe, de nem tudták megmenteni a kisgyermeket

1 órája
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Rendőrök zárták le a kaposvári Városliget egy részét, miközben a mentők egy gyermek életéért küzdöttek. A négy év körüli kisgyerek a helyszínen meghalt.
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életét vesztettekaposvári városligetgyermek

Megrázó tragédia történt a kaposvári Városligetben: egy négy év körüli kisgyermek rosszul lett, életét azonban a mentőegységek megfeszített erőfeszítései ellenére sem tudták megmenteni.

meghalt
Mentőhelikopter érkezett a kaposvári Városligetbe, meghalt egy kisgyermek.
Fotó: Lang Róbert / Sonline

Újraélesztették a kisgyermeket, de nem sikerült megmenteni

A gyermekhez mentőhelikopter és két mentőautó is érkezett. A szakemberek azonnal megkezdték az újraélesztést, ám minden próbálkozás ellenére a kisgyermek a helyszínen életét vesztette – írja a Sonline.

A hatóság munkatársai azonnal biztosították a területet, hogy az életmentő stáb zavartalanul dolgozhasson. 
Fotó: Lang Róbert / Sonline

A történtek idején a rendőrség lezárta a park érintett részét, hogy a mentőegységek zavartalanul dolgozhassanak, és a megrázó eseményt a kíváncsiskodóktól is elzárják. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a terület biztosítása az életmentés ideje alatt folyamatosan zajlott.

 

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