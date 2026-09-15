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ügyészség

Megölte az adósát egy férfi Budapesten, döntött a bíróság

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Egy kölcsönadott pénz miatt tört be adósa XVIII. kerületi otthonába egy fiatal férfi, majd olyan súlyosan bántalmazta, hogy az áldozat órákkal később belehalt sérüléseibe. A Fővárosi Főügyészség a jelenleg 20 éves férfit nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja, és súlyos fegyházbüntetés kiszabását indítványozza.
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ügyészségbírósággyilkosság

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és súlyos fegyházbüntetést indítványoz egy jelenleg 20 éves férfival szemben, aki bemászott adósa otthonába és megölte. A Fővárosi Főügyészség azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a vádlott 2025 márciusában pénz adott kölcsön egy barátja édesapjának, aki azt két nappal későbbre vállalta visszafizetni.

Megölte az adósát egy férfi Budapesten, vádat emeltek ellene
Megölte az adósát egy férfi Budapesten, vádat emeltek ellene. Fotó: Unsplash

A megbeszélt napon a hitelező többször is kereste az adóst, aki nem fogadta hívásait, azonban egy szöveges üzenetet küldött, amelyben azt írta, hogy kórházban van, és a pénzt csak a következő héten tudja visszaadni. A terhelt ezt követően megtudta, hogy a sértett valójában nincs kórházban, és több embernek is tartozik, ezért elhatározta, hogy visszaszerzi a kölcsön adott összeget. 

Ennek érdekében kiderítette, hol lakik a sértett, majd elment a XVIII. kerületi címre, ahová barátnője és egy barátja is elkísérte.

Megölte az adósát egy férfi Budapesten

A férfi bemászott egy bukóablakon, és veszekedni kezdett a sértettel, majd egy idő után elhúzódóan bántalmazta. A vádlott a súlyosan bántalmazott sértettet végül magára hagyta. Az áldozat a bántalmazás hatására órákkal később életét vesztette. A Fővárosi Főügyészség a terheltet nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolta meg vádiratában.

Az ügyészég arra tett indítványt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélje a vádlottat súlyos fegyházbüntetésre, és állapítsa meg, hogy abból nem bocsátható feltételes szabadságra.

 Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabására azért nincs lehetőség, mert a vádlott az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét

 - írták.

A vádlott korábban letartóztatásban volt, jelenleg a bíróság döntése alapján nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll

 - áll a közleményben.

 

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