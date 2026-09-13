A mentők élete korántsem egyszerű: ahogy arról a Facebook-oldalukon gyakran beszámolnak, a megható pillanatok mellett gyakran találják szembe magukat kimondottan nehéz, vagy épp felháborító esetekkel. A minap azt osztották meg, hogy törték fel az egyik mentőautójukat, miközben a bajtársaik épp egy beteget láttak el.

Feltörtek egy mentőautót / Fotó: Mediaworks

A poszt szerint a mentősöket a napokban egy sérülthöz riasztották, majd, miközben a beteg ellátását végezték, valaki illetéktelenül bejutott a közterületen parkoló, lezárt mentőautóba és ellopta az egyikük táskáját.

A történteket egy kutyáját sétáltató járókelő vette észre, aki szólt a közelben tartózkodó biztonsági őrnek. Ő azonnal értesítette a bajtársakat, akik jelezték az esetet a hatóságoknak.

Amikor egy mentőautó egy ház előtt, az út szélén vagy egy parkolóban áll, bajtársaink sokszor éppen néhány méterrel arrébb egy beteg ellátásán dolgoznak. Ilyenkor minden figyelmük arra irányul, akinek segítségre van szüksége

- emelték ki az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében, mialatt köszönetüket fejezték ki a járókelőnek a figyelmességéért és a biztonsági őrnek a gyors segítségéért.

Elloptak egy mentőautót

Hasonlóan vérlázító eset történt a közelmúltban New Hampshire-ben. Ekkor egy férfi, a 30 éves Nestor Roman II. ellopott egy mentőautót, mialatt a tűzoltók éppen az égő otthonát próbálták megmenteni, majd később a járművel balesetet okozott, és több ember életét is veszélybe sodorta. A további részleteket ITT lehet elolvasni!