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mentő

Mentőt és tűzoltót riasztottak, felborult egy autó az M1-M7 autópálya közös szakaszán: több kilométeres a torlódás

43 perce
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Több mint öt kilométeres torlódás alakult ki az M1–M7 közös szakaszán Budaörsnél, miután felborult egy személyautó a Balaton felé vezető oldalon. A helyszínre a mentők és a tűzoltók is kiérkeztek, az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
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mentőM7-es autópályabaleset

Felborult egy autó az M1-M7 autópálya közös szakaszán a 10-es kilométernél a Balaton felé, jelentős torlódásra kell készülni, közölte az Útinform szerda reggel. A helyszínen mentő is tartózkodik.

Rohant a mentő, felborult egy autó az M7-M1 közös szakaszán.
Rohant a mentő, felborult egy autó az M7-M1 közös szakaszán. Fotó: Mediaworks

 

Rohant a mentő, felborult egy autó az M7-M1 közös szakaszán

Azt írták, hogy a torlódás már több, mint 5 kilométeres, és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is. A katasztrófavédelem így fogalmazott a balesetről:
 

Felborult egy személygépkocsi az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon, Budaörs térségében, a 10-es kilométerszelvénynél. A budaörsi önkéntes tűzoltók műszaki mentést végeznek. A helyszínre a mentő is kiérkezett. Az érintett pályaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.


 

 

 

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