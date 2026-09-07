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Országos Mentőszolgálat

Éjszaka történt meg a baj Baranya megyében: hiába próbálta felébreszteni férjét a rémült asszony

28 perce
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A férje furcsa légzése riasztott fel álmából egy nőt Baranya vármegyében: az asszony ezután próbálta felébreszteni a férfit, de nem járt sikerrel. A rémült feleség azonnal tárcsázta a mentőket, majd a hívásfogadó útmutatása alapján megvizsgálta a férjét, aki ekkor már nem mutatott életjeleket, így megkezdte az újraélesztést. A mentők pár perc alatt a helyszínre értek és folytatták a küzdelmet a beteg életéért, ami sikerrel zárult: a férfi keringése visszatért, majd ezt követően stabil állapotban szállították kórházba.
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Álmában omlott össze egy férfi keringése, akihez ezután a felesége hívott mentőt Baranya megyében. Az asszony a napokban arra ébredt, hogy a férje álmában furcsán veszi a levegőt. A nő ekkor próbálta felébreszteni, de a férfi már nem reagált semmire.

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Percek alatt a helyszínre érkeztek a mentők, miután álmában leállt egy férfi keringése / Fotó: Mediaworks

Percek alatt a helyszínre érkeztek a mentők

Az ijedt asszony azonnal tárcsázta a segélyhívót, majd a hívásfogadó útmutatása alapján megvizsgálta a férjét. A beteg ekkor már nem mutatott életjeleket, ezért a bajtársnő újraélesztésre instruálta a nőt és családját, akik időközben szintén felébredtek az eseményekre.

A riasztott esetkocsi alig kilenc perc alatt a helyszínre érkeztek és folytatták a küzdelmet a beteg életéért.

A feleség gyors reakciója, a család azonnali segítsége és a mentők beavatkozása végül sikerre vezetett: a férfi keringése visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba - osztották meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

A közelmúltban 38 hetes kismamához siettek a Komárom-Esztergom megyei mentők, akivel a vizsgálatokat követően azonnal elindultak a kórházba. Az események azonban felgyorsultak, ezért a mentő félreállt, majd hamarosan megszületett Zoé. A kislány kezdetben nem sírt fel és a bőre lilás volt, ezért a mentőegység stimulálta és oxigénterápiában részesítette a babát, akinek az állapota ezután gyorsan javult és rövidesen hangosan felsírt. A kislányt és édesanyját végül stabil állapotban szállították kórházba.

 

 

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