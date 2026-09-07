Éjszaka történt meg a baj Baranya megyében: hiába próbálta felébreszteni férjét a rémült asszony

Álmában omlott össze egy férfi keringése, akihez ezután a felesége hívott mentőt Baranya megyében. Az asszony a napokban arra ébredt, hogy a férje álmában furcsán veszi a levegőt. A nő ekkor próbálta felébreszteni, de a férfi már nem reagált semmire.
Percek alatt a helyszínre érkeztek a mentők
Az ijedt asszony azonnal tárcsázta a segélyhívót, majd a hívásfogadó útmutatása alapján megvizsgálta a férjét. A beteg ekkor már nem mutatott életjeleket, ezért a bajtársnő újraélesztésre instruálta a nőt és családját, akik időközben szintén felébredtek az eseményekre.
A riasztott esetkocsi alig kilenc perc alatt a helyszínre érkeztek és folytatták a küzdelmet a beteg életéért.
A feleség gyors reakciója, a család azonnali segítsége és a mentők beavatkozása végül sikerre vezetett: a férfi keringése visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba - osztották meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.
A közelmúltban 38 hetes kismamához siettek a Komárom-Esztergom megyei mentők, akivel a vizsgálatokat követően azonnal elindultak a kórházba. Az események azonban felgyorsultak, ezért a mentő félreállt, majd hamarosan megszületett Zoé. A kislány kezdetben nem sírt fel és a bőre lilás volt, ezért a mentőegység stimulálta és oxigénterápiában részesítette a babát, akinek az állapota ezután gyorsan javult és rövidesen hangosan felsírt. A kislányt és édesanyját végül stabil állapotban szállították kórházba.