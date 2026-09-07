Éjszaka történt meg a baj Baranya megyében: hiába próbálta felébreszteni férjét a rémült asszony

Álmában omlott össze egy férfi keringése, akihez ezután a felesége hívott mentőt Baranya megyében. Az asszony a napokban arra ébredt, hogy a férje álmában furcsán veszi a levegőt. A nő ekkor próbálta felébreszteni, de a férfi már nem reagált semmire.

Percek alatt a helyszínre érkeztek a mentők, miután álmában leállt egy férfi keringése / Fotó: Mediaworks

Percek alatt a helyszínre érkeztek a mentők

Az ijedt asszony azonnal tárcsázta a segélyhívót, majd a hívásfogadó útmutatása alapján megvizsgálta a férjét. A beteg ekkor már nem mutatott életjeleket, ezért a bajtársnő újraélesztésre instruálta a nőt és családját, akik időközben szintén felébredtek az eseményekre.

A riasztott esetkocsi alig kilenc perc alatt a helyszínre érkeztek és folytatták a küzdelmet a beteg életéért.

A feleség gyors reakciója, a család azonnali segítsége és a mentők beavatkozása végül sikerre vezetett: a férfi keringése visszatért, így stabil állapotban szállíthatták kórházba - osztották meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.