"Nem sírt fel, bőre lilás volt" - a mentőautóban jött a világra a kis Zoé

Egy 38 hetes kismamához riasztották a napokban a mentőket, a sűrűsödő fájásai miatt Komárom-Esztergom megyében. A szükséges vizsgálatok után a bajtársak elindultak az édesanyával a kórházba, az események azonban útközben felgyorsultak.

A mentőautóban sírt fel Zoé / Fotó: Mediaworks

A mentőautóban sírt fel Zoé

A mentő félreállt, bajtársaink pedig felkészültek Zoé érkezésére, aki néhány perc múlva megszületett. A kislány kezdetben nem sírt fel, bőre lilás volt, de a mentőegység gyorsan reagált. Stimulálták a babát, aminek köszönhetően állapota gyorsan javult és rövidesen már hangos sírással jutalmazta bajtársainkat

- írták az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán, hozzátéve, a kislányt és édesanyját ezután stabil állapotban szállították kórházba.