"Nem sírt fel, bőre lilás volt" - a mentőautóban jött a világra a kis Zoé

Egy 38 hetes kismamához siettek a napokban a Komárom-Esztergom megyei mentők, akivel a vizsgálatokat követően azonnal elindultak a kórházba. Az események azonban felgyorsultak, ezért a mentő félreállt, majd hamarosan megszületett Zoé. A kislány kezdetben nem sírt fel és a bőre lilás volt, ezért a mentőegység stimulálta és oxigénterápiában részesítette a babát, akinek az állapota ezután gyorsan javult és rövidesen hangosan felsírt. A kislányt és édesanyját végül stabil állapotban szállították kórházba.
Egy 38 hetes kismamához riasztották a napokban a mentőket, a sűrűsödő fájásai miatt Komárom-Esztergom megyében. A szükséges vizsgálatok után a bajtársak elindultak az édesanyával a kórházba, az események azonban útközben felgyorsultak.
A mentőautóban sírt fel Zoé
A mentő félreállt, bajtársaink pedig felkészültek Zoé érkezésére, aki néhány perc múlva megszületett. A kislány kezdetben nem sírt fel, bőre lilás volt, de a mentőegység gyorsan reagált. Stimulálták a babát, aminek köszönhetően állapota gyorsan javult és rövidesen már hangos sírással jutalmazta bajtársainkat
- írták az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán, hozzátéve, a kislányt és édesanyját ezután stabil állapotban szállították kórházba.
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