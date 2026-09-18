Autóval ütközött egy mentőautó Kőbányán, többen megsérültek

Összeütközött egy mentőautó és egy autó péntek hajnalban a X. kerületi Sibrik Miklós úton, a balesetben öt ember megsérült - erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

Mentőautó és autó ütközött péntek hajnalban (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Mentőautó és autó ütközött péntek hajnalban

Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a járműben négyen - két mentős és két beteg -, míg az autóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a baleset a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében történt.