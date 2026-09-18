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Gyilkosság történt az éjszaka Budapesten, forró nyomon keresik a tettest

mentőautó

Autóval ütközött egy mentőautó Kőbányán, többen megsérültek

1 órája
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Súlyos baleset történt péntek hajnalban a X. kerületi Sibrik Miklós úton, amelyben öt ember megsérült. Ekkor egy mentőautó és egy autó ütközött össze a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a járműben négyen, míg az autóban egy ember sérült meg, akiket mind kórházba szállítottak.
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mentőautóBudapestbalesetautó

Összeütközött egy mentőautó és egy autó péntek hajnalban a X. kerületi Sibrik Miklós úton, a balesetben öt ember megsérült - erősítette meg az MTI információit a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

20241205 Berettyóújfalu Könnyű sérüléssel járó baleset történt Berettyóújfaluban, a József Attila utcán. A rendőrség közlése szerint körforgalomból hajtott ki egy autós, amikor elsodorta az ott közlekedő gyalogost. Fotó: Tóth Imre TI Hajdú-Bihari Napló HBN A képen: mentő mentőautó
Mentőautó és autó ütközött péntek hajnalban (a kép illusztráció) / Fotó: Tóth Imre / MW

Mentőautó és autó ütközött péntek hajnalban

Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a járműben négyen - két mentős és két beteg -, míg az autóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba szállították. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a baleset a Sibrik Miklós út és a Gergely utca kereszteződésében történt.

 

Gyilkosság történt Budapesten

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője jelentette be, hogy megöltek egy férfit péntekre virradó éjjel Budapesten. A szóvivő elmondása szerint pénteken 1 óra 40 perc körül egy ismeretlen elkövető a VII. kerületi Akácfa utcában, közterületen bántalmazott egy férfit, aki ebbe belehalt. Az elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, forrónyomos felkutatása folyamatban van.  A BRFK emberölés ügyében indított nyomozást.

 

 

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