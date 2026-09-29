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mentőautó

Felborult egy fogvatartottat szállító mentőautó

44 perce
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Felborult egy mentőautó, miután összeütközött egy furgonnal Budapesten. A balesetben egy rendőr és egy fogvatartott is megsérülhetett.
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mentőautósérültkarambolbaleset

Súlyos baleset rázta meg a fővárosi közlekedést: összeütközött egy mentőautó és egy személygépkocsi Budapesten, az Ecseri út és a Gyáli út forgalmas kereszteződésében. A helyszínre riasztott hatóság azonnal lezárta az érintett útszakaszt.

mentőautó
A felborult mentőautó (Fotó: Origo)

Komoly károk keletkeztek a mentőautóban

A Budapesti Rendőr-főkapitányság elsődleges tájékoztatása szerint a karambol következtében

többen is megsérültek. A mentőautó felborult.

A helyszínre érkező mentőegységek a sérülteket stabilizálást követően kórházba szállították.

Az Origo információi szerint a mentőautóban egy rendőr és egy fogvatartott is utazott.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a hatóságok teljes vagy részleges forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon, így a környéken közlekedőknek jelentős terelésekre és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

 

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