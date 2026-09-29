Felborult egy fogvatartottat szállító mentőautó

Súlyos baleset rázta meg a fővárosi közlekedést: összeütközött egy mentőautó és egy személygépkocsi Budapesten, az Ecseri út és a Gyáli út forgalmas kereszteződésében. A helyszínre riasztott hatóság azonnal lezárta az érintett útszakaszt.
Komoly károk keletkeztek a mentőautóban
A Budapesti Rendőr-főkapitányság elsődleges tájékoztatása szerint a karambol következtében
többen is megsérültek. A mentőautó felborult.
A helyszínre érkező mentőegységek a sérülteket stabilizálást követően kórházba szállították.
Az Origo információi szerint a mentőautóban egy rendőr és egy fogvatartott is utazott.
A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a hatóságok teljes vagy részleges forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon, így a környéken közlekedőknek jelentős terelésekre és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.