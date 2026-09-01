Balesetekkel indult a tanév, mentőhelikoptert is riasztani kellett

Összeütközött egy motorkerékpár és egy trágyaszórót vontató traktor az 1-es főút Bicske és Herceghalom közötti szakaszán. A főutat ezután lezárták, a helyszínre pedig mentőautót és mentőhelikoptert is riasztottak. Nem sokkal később két újabb balesetről érkezett hír, amik az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán Nagytéténynél történtek, ezért több kilométeres torlódás alakult ki.
Összeütközött egy motorkerékpár és egy trágyaszórót vontató traktor az 1-es főút Bicske és Herceghalom közötti szakaszán, ezért a főutat lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel. Azt írták, hogy a 26-os és a 27-es kilométer között történt balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett - tették hozzá.
Mentőhelikoptert is riasztottak: balesetekkel indult a szeptember 1-je
Nem sokkal később két újabb balesetről érkezett hír: ezek az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán Nagytéténynél történtek, ezért több kilométeres torlódás alakult ki - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel. Azt írták, hogy az egyik balesetben egy kamion és egy autó hajtott egymásba, a másiknál két személykocsi ütközött össze.
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Kora reggel egy sertéshúst szállító kamion borult fel a 61-es főúton. A sofőr beszorult a roncsba, őt feszítővágó és munkahenger segítségével szabadították ki a vezetőfülkéből.