Balesetekkel indult a tanév, mentőhelikoptert is riasztani kellett

Összeütközött egy motorkerékpár és egy trágyaszórót vontató traktor az 1-es főút Bicske és Herceghalom közötti szakaszán, ezért a főutat lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel. Azt írták, hogy a 26-os és a 27-es kilométer között történt balesethez a bicskei önkormányzati tűzoltókat riasztották. A helyszínre mentőautó és mentőhelikopter is érkezett - tették hozzá.

Mentőhelikoptert is riasztottak: balesetekkel indult a szeptember 1-je (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Mentőhelikoptert is riasztottak: balesetekkel indult a szeptember 1-je

Nem sokkal később két újabb balesetről érkezett hír: ezek az M0-s autóút M3-as autópálya felé vezető oldalán Nagytéténynél történtek, ezért több kilométeres torlódás alakult ki - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel. Azt írták, hogy az egyik balesetben egy kamion és egy autó hajtott egymásba, a másiknál két személykocsi ütközött össze.



