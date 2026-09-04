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Országos Mentőszolgálat

Kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről egy dolgozó: megszólalt a rendőrség a borzalmas tragédiáról

15 perce
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Csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről.
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Országos Mentőszolgálattragédiarendőrség

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, tragédia történt csütörtökön a mentőszékháznál: sajtóinformációk szerint kizuhant az épületből egy ott dolgozó személy.

Tragédia a mentőszékháznál: megszólalt a rendőrség
Tragédia a mentőszékháznál: megszólalt a rendőrség  Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Az ATV értesülései szerint meghalt az a dolgozó, aki csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről. Honlapjukon azt írták, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, hogy "az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll és minden szükséges támogatást megad számukra".

Tragédia a mentőszékháznál: megszólalt a rendőrség 

Az ügyben a legfrissebb fejleményről a Telex számolt be, a lap megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az eset kapcsán, azt a választ kapták, hogy 

a halálesettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit

- írja az MTI. 

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