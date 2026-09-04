Kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről egy dolgozó: megszólalt a rendőrség a borzalmas tragédiáról

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, tragédia történt csütörtökön a mentőszékháznál: sajtóinformációk szerint kizuhant az épületből egy ott dolgozó személy.

Tragédia a mentőszékháznál: megszólalt a rendőrség Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Az ATV értesülései szerint meghalt az a dolgozó, aki csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház hetedik emeletéről. Honlapjukon azt írták, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, hogy "az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll és minden szükséges támogatást megad számukra".

Tragédia a mentőszékháznál: megszólalt a rendőrség

Az ügyben a legfrissebb fejleményről a Telex számolt be, a lap megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az eset kapcsán, azt a választ kapták, hogy

a halálesettel összefüggésben idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit

- írja az MTI.