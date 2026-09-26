Sóval teli zacskóban dobtak be 5 mobiltelefont és SIM-kártyákat a Kozma utcai börtönbe – videó

Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel a büntetés-végrehajtás munkatársai arra a csomagra, amelyet az intézet területére dobtak be. A zacskóban öt mobiltelefon mellett négy SIM-kártyát is találtak, utóbbiakat fekete szigetelőszalagba tekerték.

Öt mobiltelefont próbáltak bejuttatni a börtönbe

Fotó: YouTube/Magyar Büntetés-végrehajtás

A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be a börtön területére, a felvételeken pedig egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő személy látható.

A tiltott tárgyak bejuttatására korábban is próbálkoztak különféle módszerekkel. A büntetés-végrehajtás közlése szerint mobiltelefonokat már burgonyába és szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni, ezúttal pedig egy sóval megtöltött zacskó szolgált rejtekhelyül – írja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

A mobiltelefon az egyik leggyakoribb tiltott tárgy

A büntetés-végrehajtás szerint a mobiltelefon továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartozik. Engedély nélküli használatuk lehetőséget adhat az ellenőrzött kapcsolattartás megkerülésére, illetve más jogellenes cselekmények elősegítésére is.

Az intézetekben ezért többlépcsős biztonsági rendszert alkalmaznak annak érdekében, hogy a tiltott tárgyakat lehetőség szerint még azelőtt megtalálják, hogy azok a fogvatartottakhoz kerülnének. A mostani esetben is sikerült megakadályozni, hogy a készülékek célba érjenek, a történtek körülményeit pedig a felderítési szakterület vizsgálja.