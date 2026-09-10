Bántalmazásról és tisztességtelen eljárásról beszélt a bíróságon a felesége megölésével vádolt marokkói férfi

Az ügyészség álláspontja szerint 2021 áprilisában Eszter és 3 éves gyermeke a kocsiban várakozott, amikor Mohamed odarohant, beült melléjük, és egy késsel Eszterre támadt. Az anya a helyszínen belehalt a brutális sérülésekbe. A férfi tudta, hogy a kisgyermek a hátsó ülésen ül, így végignézte édesanyja haláltusáját. A feltételezett feleséggyilkost az ügyészség előre kitervelt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és kiskorú veszélyeztetése a vádolja. A férfi állítja: már holtan talált rá a feleségére.
A támadás brutalitását mutatja, hogy az igazságügyi szakértő mintegy 27 szúrt és vágott sérülést talált az elhunyton, igaz, ennek egy része abból adódott, hogy a sértett védekezésképpen ráfogott a pengére. A szúrások közül három volt olyan jellegű, ami alkalmas volt a halál okozására. Mohamed tagadja, hogy rátámadt a gyermeke anyjára, és azt állítja: mire a kocsihoz ért, valaki más megkéselte Esztert.
Mohamed méltatlannak érzi az eljárást
A Fővárosi Törvényszék – bírócsere miatt részben elölről kezdett – mai tárgyalásának elején Mohamed kérte, hogy a bilincsét vegyék a le a csuklójáról. Ezt Kiss Károly bíró engedélyezte. Az őt kísérő bv-alkalmazottak a kényszerítő eszközt eltávolították, amit a vádlott magyarul köszönt meg. A tárgyalás érdemi részében már angol nyelvű tolmács segítségével kommunikált.
A magát berber népcsoporthoz tartozónak valló férfi ezek után az eddigi eljárással kapcsolatos észrevételeit fogalmazta meg. Többek között a vádhatóság, illetve a hírek szerint ügyvédi pályára lépő bírónő munkáját kifogásolta.
– Az ügyész azt állította, hogy én sem a magam, sem a gyermekem jövőjét nem Magyarországon képzelem el. Ez hazugság! Kérem az ügyész urat, jelölje meg, mikor mondtam ilyet! Nem áll tényanyag az ügyészség rendelkezésére! Nincs erre kézzel fogható bizonyítékuk. Kérem a bíróságot, hogy az ügyésznek ezt az állítását hagyja figyelmen kívül – mondta.
– A szabadságomat korlátozó és a távolságtartó végzés miatt is tiltakozom. Az 5 és fél éve fennálló sajnálatos helyzetben az ügyészség hazudik. Még azt sem mondhatom, hogy spekulál vagy téves következtetéseket von le. Tudom, hogy a büntető eljárásjog nem tökéletes, de attól még senkit nem kellene büntetni, aki nem érdemli meg – jelentette ki Mohamed.
– Mindezt tetézi a vádirat, ami azt állítja, hogy milyen szörnyűséges bűnt követtem el. Ez minden képzeletet felülmúlóan unprofesszionális. Az előző bíróság utolsó tárgyalási jegyzőkönyve tele voltak hibákkal, valószínűleg azért, mert nem professzionális fordítással készült.
A. Mohamed kifejtette, hogy Európai emberjogi egyezmény szellemében is sérülnek a szabadságjogai. Többek között arra hivatkozott, hogy joga lenne a tisztességes tárgyaláshoz. Az egyezmény a férfi érvelése szerint nem csak azt teszi lehetővé, hogy kérdezzen, hanem azt is, hogy elmondja észrevételeit.
– Az előző bíró még a szólás szabadságában is korlátozott. Többször felszólított, hogy fejezzem be, mikor megpróbáltam beszélni, persze a bírónő szavai hiányoztak a jegyzőkönyvből – hangsúlyozta A. Mohamed.
A férfi kifogásolta, hogy Papp Eszter bírónő azzal sem foglalkozott, amikor szóvá tette, hogy kísérői durván bánnak vele, mi több, valósággal megkínozták. A vádlott sérelmezte, hogy amikor bizonyítékokat terjesztett elő, az nem került jegyzőkönyvbe. Mohamed szerint ráadásul a bírónő a bizonyítékokat szándékosan manipulálta. A férfi szerint ügydöntő bizonyítékok vannak a kezében, mégpedig a térfigyelő kamerák által rögzített képek.
– Amikor beléptem a családsegítő épületébe, 13 óra 10 perc 2 másodperc volt az idő. A tényleges elkövető ugyanazon időben, 13 óra 10 perc 03 másodperckor a köztéri kamerák tanúsága szerint elfutott. Mindebből következik, hogy nem lehettem ott a helyszínen. Az ügyészség semmilyen ténnyel nem tud előállni! – fakadt ki a vádlott.
Mohamed a mondandója előadása során többször is a jelenlevő újságírókhoz fordult, mire a bíró figyelmeztette, hogy éppen nem a sajtónak nyilatkozik. A vádlott elnézést kért, majd kijelentette: a szakértők is megállapították, hogy a helyszínen talált cipőnyomok nem egyeztek az ő lábbelijével.
– Alibit szolgáltató tanúim vannak, ez pedig mentő bizonyíték. A családsegítő két munkatársa is látott engem az épületükben, Anett és Szabina – jelentette ki.
A. szerint az sem elfogadható, hogy az előző bíró nem kellő részletességgel rögzíttette a jegyzőkönyvben az általa felvetett problémákat.
– Az előző bíróság beidézett szakértőket. Az lett volna a feladatuk, hogy elvégezzenek rajtam egy vizsgálatot. Számos kijelentésemet akkor sem rögzítették, pedig felhívtam a bíróság figyelmét, hogy a két szakértő jogsértéseket követtek el. Amit műveltek, az nem vizsgálat volt, hanem kihallgatás, és az eljárást a jóváhagyásom nélkül folytatták le – jegyezte meg. Mohamed egy a gyilkosságot megelőző ügyről is beszélt, amelynek ő volt a sértettje: kilenc magyar állampolgár rátámadt. Aztán megfenyegették, ha vádat emelnek ellenük, kegyetlen bosszút állnak. A marokkói férfi ezzel nem törődve feljelentést tett és az ügyészség bíróság elé állította őket.
A ma már nyolcéves gyermeket a nagymamája neveli. Az apjával nem tart kapcsolatot. Egy ideig a vádlott testvére is Magyarországon élt, de már lejárt a tartózkodási engedélye.