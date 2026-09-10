Bántalmazásról és tisztességtelen eljárásról beszélt a bíróságon a felesége megölésével vádolt marokkói férfi

Az ügyészség álláspontja szerint 2021 áprilisában Eszter és 3 éves gyermeke a kocsiban várakozott, amikor Mohamed odarohant, beült melléjük, és egy késsel Eszterre támadt. Az anya a helyszínen belehalt a brutális sérülésekbe. A férfi tudta, hogy a kisgyermek a hátsó ülésen ül, így végignézte édesanyja haláltusáját. A feltételezett feleséggyilkost az ügyészség előre kitervelt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és kiskorú veszélyeztetése a vádolja. A férfi állítja: már holtan talált rá a feleségére.

Mohamed ártatlannak mondja magát Fotó: Origo

A támadás brutalitását mutatja, hogy az igazságügyi szakértő mintegy 27 szúrt és vágott sérülést talált az elhunyton, igaz, ennek egy része abból adódott, hogy a sértett védekezésképpen ráfogott a pengére. A szúrások közül három volt olyan jellegű, ami alkalmas volt a halál okozására. Mohamed tagadja, hogy rátámadt a gyermeke anyjára, és azt állítja: mire a kocsihoz ért, valaki más megkéselte Esztert.

Mohamed méltatlannak érzi az eljárást

A Fővárosi Törvényszék – bírócsere miatt részben elölről kezdett – mai tárgyalásának elején Mohamed kérte, hogy a bilincsét vegyék a le a csuklójáról. Ezt Kiss Károly bíró engedélyezte. Az őt kísérő bv-alkalmazottak a kényszerítő eszközt eltávolították, amit a vádlott magyarul köszönt meg. A tárgyalás érdemi részében már angol nyelvű tolmács segítségével kommunikált.

Bírót cseréltek a feleséggyilkos perében Fotó: OrigoEgy

A magát berber népcsoporthoz tartozónak valló férfi ezek után az eddigi eljárással kapcsolatos észrevételeit fogalmazta meg. Többek között a vádhatóság, illetve a hírek szerint ügyvédi pályára lépő bírónő munkáját kifogásolta.

– Az ügyész azt állította, hogy én sem a magam, sem a gyermekem jövőjét nem Magyarországon képzelem el. Ez hazugság! Kérem az ügyész urat, jelölje meg, mikor mondtam ilyet! Nem áll tényanyag az ügyészség rendelkezésére! Nincs erre kézzel fogható bizonyítékuk. Kérem a bíróságot, hogy az ügyésznek ezt az állítását hagyja figyelmen kívül – mondta.

– A szabadságomat korlátozó és a távolságtartó végzés miatt is tiltakozom. Az 5 és fél éve fennálló sajnálatos helyzetben az ügyészség hazudik. Még azt sem mondhatom, hogy spekulál vagy téves következtetéseket von le. Tudom, hogy a büntető eljárásjog nem tökéletes, de attól még senkit nem kellene büntetni, aki nem érdemli meg – jelentette ki Mohamed.