Kislánya is gyászolja a a szentgotthárdi motocrosspályán elhunyt versenyzőt

Mint azt megírtuk, halálos baleset történt a szentgotthárdi motocrosspályán, egy osztrák versenyző edzés közben sérült meg olyan súlyosan, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.

A motocrosspályán történt baleset után a sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba, ott azonban belehalt a sérüléseibe. (Képünk illusztráció)

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Tragédia a szentgotthárdi motocrosspályán, a sportolót kislánya is gyászolja

Mint kiderült, az áldozat, Patrick Mitterbäck, a Felső-Ausztriai Motocross Kupa ismert, 41 éves versenyzője a tragikus napon egy sérülésből való felépülése után először ült újra motorra. Úgy tudni, ezúttal egy ugratási hiba során szenvedett életveszélyes koponya-, mellkas- és végtagsérüléseket, a kórházban belehalt sérüléseibe.

A Blikk azt írja, a sportolót 8 éves kislánya mellett a magyar motorosok is gyászolják.

Az osztrák sportoló védőfelszerelésben, ellenőrzött körülmények között, a forgalomtól elzárva edzett, de a pályán is előfordulnak balesetek. A rendőrség is vizsgálja a baleset körülményeit.