Nem tudták megmenteni annak a fiatal motorosnak az életét, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában

Tragédiával végződött a szerda esti baleset Kiskunfélegyháza határában. A motoros olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.
Meghalt az a motoros, akire szerda este dőlt rá egy fa Kiskunfélegyháza határában, a Csanyi úton – közölte az Országos Mentőszolgálat pénteken az MTI megkeresésére.
A Katasztrófavédelem szerda késő este adott tájékoztatást a balesetről. Közlésük szerint a jármű vezetőjének ellátását a mentőszolgálat munkatársai már a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt megkezdték.
A motoros életét nem tudták megmenteni
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a motoros egy 16 év körüli fiatal volt. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.
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