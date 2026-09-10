Nem tudták megmenteni annak a fiatal motorosnak az életét, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában

Meghalt az a motoros, akire szerda este dőlt rá egy fa Kiskunfélegyháza határában, a Csanyi úton – közölte az Országos Mentőszolgálat pénteken az MTI megkeresésére.

A motoros fiatal Kiskunfélegyháza határában szenvedett halálos balesetet

Fotó: Unsplash/Illusztráció

A Katasztrófavédelem szerda késő este adott tájékoztatást a balesetről. Közlésük szerint a jármű vezetőjének ellátását a mentőszolgálat munkatársai már a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt megkezdték.

A motoros életét nem tudták megmenteni

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a motoros egy 16 év körüli fiatal volt. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.