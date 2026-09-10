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Nem tudták megmenteni annak a fiatal motorosnak az életét, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában

10 perce
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Tragédiával végződött a szerda esti baleset Kiskunfélegyháza határában. A motoros olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette.
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motoroskiskunfélegyházahalál

Meghalt az a motoros, akire szerda este dőlt rá egy fa Kiskunfélegyháza határában, a Csanyi úton – közölte az Országos Mentőszolgálat pénteken az MTI megkeresésére.

Kiskunfélegyháza, Csanyi út, baleset, fa dőlt rá, 16 év körüli fiatal, Országos Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem, újraélesztés A motoros fiatal Kiskunfélegyháza határában szenvedett halálos balesetet Fotó: Unsplash/Illusztráció
A motoros fiatal Kiskunfélegyháza határában szenvedett halálos balesetet
Fotó: Unsplash/Illusztráció

A Katasztrófavédelem szerda késő este adott tájékoztatást a balesetről. Közlésük szerint a jármű vezetőjének ellátását a mentőszolgálat munkatársai már a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt megkezdték.

A motoros életét nem tudták megmenteni

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a motoros egy 16 év körüli fiatal volt. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette.

 

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