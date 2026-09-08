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munkahelyi baleset

Fémcső zuhant egy munkásra Dánoson, az 56 éves férfi a helyszínen meghalt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy 56 éves férfi vesztette életét egy Maros megyei vállalat telephelyén, miután munka közben egy nagyméretű, súlyos fémcső zuhant rá. A munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség és a munkaügyi felügyelőség is vizsgálja.
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munkahelyi balesetfémcsőhalál

A halálos munkahelyi baleset kedden reggel a Maros megyei Dánoson történt, a férfi a helyszínen meghalt – számolt be róla a Maszol.ro.

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A munkahelyi baleset körülményeit a rendőrség és a munkaügyi felügyelőség is vizsgálja (A kép illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a segesvári rendőrséget 8 óra 20 perc körül értesítették a 112-es segélyhívó számon a történtekről. A baleset egy dánosi kereskedelmi vállalat telephelyén történt.

Az első vizsgálatok szerint az 56 éves férfi egy fémcsövek mozgatására használt munkagép közelében dolgozott, amikor egy nagyméretű és nehéz fémcső ráesett.

A halálos munkahelyi baleset miatt büntetőeljárás indult

A férfi holttestét boncolásra szállították, hogy megállapítsák a halál pontos okát. Az esetről értesítették a Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőséget (ITM) is.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások be nem tartásának gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

 

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