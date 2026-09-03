Lebukott egy vizsgaállomás vezetője: kenőpénzért engedhetett át autókat

A műszaki vizsga szabályainak megsértésével és kenőpénz elfogadásával gyanúsítanak egy 35 éves férfit, aki egy Pest vármegyei vizsgaállomást vezetett. A rendőrség szerint olyan járműveket is átengedhetett a műszaki és eredetiségvizsgálaton, amelyek nem feleltek volna meg az előírásoknak.

A műszaki vizsga ügyében indított nyomozás során több millió forintot és eurót is lefoglaltak

Fotó: Police.hu

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának információi alapján indult nyomozás B. Tamás ellen. A nyomozók megvizsgálták a cég működését, pénzügyi adatait, dolgozóinak körét és a korábban lebonyolított vizsgákkal kapcsolatos információkat.

Egy nyomozó autóját is átengedték a műszaki vizsgán

Az eljárás során egy nyomozó olyan autóval jelentkezett műszaki vizsgára, amely közlekedésbiztonsági szempontból nem felelt meg a követelményeknek. A rendőrség tájékoztatása szerint a járművet előzetes átvizsgálás nélkül átengedték, és sikeres műszaki vizsgálati bizonyítványt kapott.

A gyanú szerint B. Tamás ezért 65 ezer forintot kért a nyomozótól.

A rendőrök augusztus 31-én a férfit az otthonában elfogták, majd kutatást tartottak a lakásában és a vizsgaállomáson is. Az intézkedés során 3 millió 215 ezer forintot, 3830 eurót, egy személygépkocsit és dokumentumokat foglaltak le. Csekély mennyiségű, kábítószergyanús anyagot is találtak.

A 35 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőrség közlése szerint beismerte a bűncselekményt, az üzletszerűségre vonatkozóan azonban az ügyiratok megismerése előtt nem tett további vallomást.