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nagydorog

A halál torkából hozták vissza a rendőrök az előlük menekülő autóst Nagydorognál

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Rutinellenőrzés alakult át életmentéssé Tolna vármegyében. A nagydorogi és paksi rendőrök lélekjelenléte és szakszerű elsősegélynyújtása kellett ahhoz, hogy a súlyos balesettel végződő hajsza ne torkolljon tragédiába.
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nagydorogsikeres újraélesztéstolna vármegyei rendőr - főkapitányságpaksi rendőrkapitányságpolice medicmentőhelikopter

A helyi rendőrök szeptember 15-én délután közlekedési ellenőrzést tartottak Nagydorogon, amikor kiszúrtak egy biztonsági öv nélkül vezető sofőrt. Leintették, ám a férfi ahelyett, hogy megállt volna, hirtelen a gázra lépett, és Pusztahencse felé elszáguldott. Az autós eszeveszett tempóban, a szabályokra fittyet hányva menekült, közben több közlekedőt is veszélybe sodort, egy kerékpárost pedig csak a vakszerencse mentett meg attól, hogy a száguldó kocsi elgázolja. A hajszának végül egy éles kanyar vetett véget: a sofőr elveszítette az uralmát jármű felett, kisodródott és egy füves területen állt meg – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Életet mentettek a Police Medic képzésen megszerzett ismeretek Nagydorogon
Életet mentettek a Police Medic képzésen megszerzett ismeretek Nagydorogon (Fotó: Rendőrség)

Összeesett és leállt a légzése a nagydorogi ámokfutónak

A balesetben a sofőr és utasa is megsérült. A nyomában lévő rendőrök azonnal mentőt hívtak és a sérültek segítségére siettek. Ekkor következett az igazi dráma:

a 36 éves férfi hirtelen összeesett, elveszítette az eszméletét, és leállt a légzése.

Panker János rendőr zászlós egy másodpercet sem habozott, a Police Medic képzésen tanultak alapján azonnal megkezdte az újraélesztést. A szakszerű mellkaskompressziónak köszönhetően a férfi rövid időn belül ismét lélegezni kezdett.

A helyszínre hamarosan megérkeztek a paksi járőrök is, amire nagy szükség volt, mert a sérült állapota ismét kritikusra fordult. Schüszler Zsolt rendőr zászlós és Hauszneckt Attila rendőr hadnagy ekkor átvették az életmentő beavatkozást, és felváltva küzdöttek a férfi életéért egészen a mentőegységek megérkezéséig.

A gyors és szakszerű rendőri segítségnek köszönhetően a férfit a helyszínre riasztott mentőhelikopter stabil állapotban szállította kórházba. A legfrissebb információk szerint a sérült már jobban van, állapota kielégítő.

Kiderült, hogy miért menekült a sofőr

Az intézkedés során hamar kiderült, hogy a férfi

feltehetően ittasan vezetett, soha nem volt vezetői engedélye, nem használta a biztonsági övet, a jármű műszaki érvényessége pedig hónapokkal korábban lejárt.

A Paksi Rendőrkapitányság eljárást indított a férfi ellen a menekülése során elkövetett szabálysértések és bűncselekmények miatt.

Az eset ismét rávilágít arra, hogy a közlekedési ellenőrzés elől menekülni soha nem éri meg, a Police Medic képzés pedig valódi életmentő tudást ad az egyenruhások kezébe.

 

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