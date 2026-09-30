Hiába könyörgött irgalomért a nagydorogi csecsemőgyilkosság vádlottja – megszólalt a gyászoló apa

Viktória összeroppant. Már teljes egészében tudatában van annak, hogy mit tett az ártatlan és védtelen gyermekével, de állítása szerint tavaly augusztus 20-án nem fogta fel a saját cselekedetét. A feltételezett nagydorogi csecsemőgyilkos ügyében ma tartottak előkészítő ülést a Szekszárdi Törvényszéken. Az ügyészség az összes körülmény mérlegelése után a tényleges életfogytiglan helyett „csupán” 19 év fegyházbüntetés kiszabását indítványozta Viktóriára, amennyiben a vádiratban foglaltakkal egyezően beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

A feltételezett nagydorogi csecsemőgyilkos ügyében ma tartottak előkészítő ülést a Szekszárdi Törvényszéke (Forrás: Facebook)

A nő nem tagadta, hogy a nemzeti ünnepen sétálni ment a kis Zalánnal, majd többször a földhöz vágta a 2 hetes kisfiút. Az újszülött élettelen testét a kukoricásba hajította, majd hamis bejelentést tett az eltűnéséről, illetve az elrablásáról. A letartóztatásban levő nő az ülésen felolvasott egy kézzel írt levelet, melyben a bíró megértéséért könyörgött.

Bármit megadnék azért, hogy vissza tudjam csinálni, de tudom, hogy ez nem lehetséges

– mondta.

Mivel a nő kinyilvánította, hogy a cselekedete nem volt tudatos, és egyébként is, szeretné, hogy őt is meghallgassák, hamarosan kitűzik a bizonyítási eljárás első határnapját.

A gyászoló apa az elmúlt hónapokat külföldön töltötte, de már itthon van. A mai ülésre mégsem ment el. Részben azért, mert képtelen volt összeszedni az erejét, másrészt azért, mert a tárgyaláson várhatóan őt is kihallgatják, ezért nem is ülhetett volna be a terembe. Viktória viselkedését viszont elfogadhatatlannak tartja.

Bármit is mond, nem jár számára irgalom! Ez egy hazug, aljas nő, aki megölte a gyerekemet. Igenis, életfogytiglant érdemelne, szerintem az ügyészi indítványban megjelölt 19 év nincs arányban ennek a gyilkosnak a tettével!

– mondta az Origónak Baráth Attila.

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