Akár 20 év börtön várhat rá – Újvidéken csaptak le az Interpol által körözött magyar állampolgárra

Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken - közölte a szerb belügyminisztérium szombaton.

Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogtak el Újvidéken

Fotó: Illusztráció/123RF

Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogtak el Újvidéken

A 31 éves, D. T. monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe.

A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rótt bűncselekményekért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

A férfit az újvidéki felsőbíróság elé állítják.