Akár 20 év börtön várhat rá – Újvidéken csaptak le az Interpol által körözött magyar állampolgárra

Szerbiában ért véget a bujkálása annak a 31 éves magyar férfinak, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt nemzetközi körözés alapján kerestek.
Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken - közölte a szerb belügyminisztérium szombaton.
Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogtak el Újvidéken
A 31 éves, D. T. monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe.
A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rótt bűncselekményekért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.
A férfit az újvidéki felsőbíróság elé állítják.
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