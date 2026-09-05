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Interpol

Akár 20 év börtön várhat rá – Újvidéken csaptak le az Interpol által körözött magyar állampolgárra

22 perce
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Szerbiában ért véget a bujkálása annak a 31 éves magyar férfinak, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt nemzetközi körözés alapján kerestek.
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InterpolkábítószerÚjvidéknemzetközi körözés

Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken - közölte a szerb belügyminisztérium szombaton.

Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogtak el Újvidéken
Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogtak el Újvidéken
Fotó: Illusztráció/123RF

Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogtak el Újvidéken

A 31 éves, D. T. monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe.

A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rótt bűncselekményekért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

A férfit az újvidéki felsőbíróság elé állítják.

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