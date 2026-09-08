Születésnapján fogták el Szerbiában a nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt

A Vas vármegyei nyomozók és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési osztályának segítségével Szerbiában elfogtak egy évek óta nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit. A 31 éves T. D. és társai ellen még 2022-ben indított eljárást a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt.

Nemzetközi körözés alatt álló magyar férfit kaptak el Szerbiában Fotó: police.hu

Évek óta szökevényként élt, miközben nemzetközi körözés volt ellene kiadva

Mint arról korábban beszámoltunk, a férfi - akire akár 20 év börtönbüntetés is várhat - a nyomozás során eltűnt, ezért a budapesti Interpol nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene. A fordulatot az hozta meg, hogy a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítői olyan információkhoz jutottak, amelyek szerint a keresett férfi Szerbiában bujkálhat.

A nyomozók azonnal felvették a kapcsolatot a KR NNI fejvadászaival, akik az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül riasztották a szerb társhatóságokat, és átadták nekik a beszerzett adatokat. A pontos információknak köszönhetően a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egysége a megkeresés után mindössze két nappal, éppen a születésnapján ütött rajta a férfin Újvidéken (Novi Sad).

T. D. először hamis papírokkal próbálta igazolni magát, de a jelentős rendőri erőt látva végül beismerte valódi személyazonosságát. A rendőrök több hamis és hamisított okmányt is találtak nála.

Az elfogott személyt őrizetbe vétele mellett a Novi Sad-i „KLISA” büntetés-végrehajtási intézetbe állították elő, a kiadatási eljárás megkezdődött vele szemben. Sorsáról az újvidéki felsőbíróság dönt. A hamis okmányok felhasználása miatt Szerbiában külön büntetőeljárás indulhat vele szemben. A kiadatási eljárásban magyar részről az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) vesz részt

- olvasható a rendőrség közleményében.