Már ezer felett a nepáli villámárvíz áldozatainak száma: a csodában bízik egy 60 éves nagymama családja

Ahogy egyre nő a nepáli villámárvíz áldozatainak száma, úgy egyre inkább szűnik meg a remény azokban a családokban, akiknek szeretteit még eltűntként tartják nyilván. Habár a 60 éves Mary Sorenset rokonai még próbálják nem feladni, tudják: már csak egy csoda folytán történhetne meg az, hogy élve találják meg az idős asszonyt.

Sokakat még mindig eltűntként keresnek Nepálban. Fotó: PRAKASH MATHEMA / AFP

Mary a nepáli–tibeti határon tűnt el a pusztító áradások idején. A nő egy turistacsoporttal utazott a Kailás-hegyhez, majd éppen hazafelé tartott, amikor bekövetkezett a katasztrófa. Férje, Brian a tragédiát követően látott dokumentumokat arról, hogyan nézett ki az az épület, amelyben Mary tartózkodott az áradáskor:

Tűzoltó vagyok. Láttam, mi történt azzal az épülettel

– utalt arra a 71 éves Brian, hogy Mary nem sok eséllyel élte túl a katasztrófát.

Nepáli villámárvíz: már ezer felett az elhunytak száma

A hivatalos adatok szerint a természeti katasztrófa immáron több mint ezer áldozatot számlál, miközben mintegy 3900 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

A család legutóbb akkor hallott Mary-ről, amikor már hazafelé tartott. A nő a Kailás-hegyhez vezető utazás után Katmanduba, majd onnan Atlantába repült volna. Otthon mindössze egy éjszakát töltött volna, majd Maine-be készült, hogy férjével és négy unokájával töltsön két hetet.

Fia, a 29 éves Riley szerint azonban van okuk a reményre, de tudja, csodára van szükségük:

Reméljük és hisszük, hogy jól van, csak elvesztette a telefonját, és hamarosan hazatér. Minden nap mentenek ki embereket, és amíg nincs biztos, negatív hír, nincs okom arra, hogy ne reménykedjek. Hiszek benne, hogy csoda fog történni.

Riley-t különösen édesanyja utolsó üzenete vigasztalja. Mary ugyanis arról írt, milyen csodálatos élmény volt számára az út, majd azt is hozzátette, mennyire hálás azért, hogy ilyen családja van:

Az út része volt, hogy elszakadjanak a külvilágtól. Készített fényképeket, majd hazafelé már tudott üzenni nekünk, és azt írta, hogy csodálatos utazása volt. Nagyon várta a hosszú hazautat, mert azt akarta, hogy legyen ideje kitalálni, hogyan mesélje majd el nekünk, milyen elképesztő és felvilágosító élmény volt. Aztán az üzenet végén azt írta, mennyire hálás azért, hogy mi vagyunk a családja. Ha ez volt az utolsó üzenet, amit valaha küldött nekünk... Hát lehet ennél csodálatosabb búcsú, ha valóban ez volt az?

- közölte, hozzátéve, valójában abban reménykednek, hogy Mary még időben elhagyta az érintett épületet, írja a People.