Gyilkosság előtt nyomkövetőt tett a nyaraláson megismert nő autójára – a megszállottjává vált, majd végzett vele

A 40 éves Kristopher Sinclair kedden 25-től 31 évig terjedő szabadságvesztést kapott, miután bűnösnek vallotta magát a 27 éves Brianye' Copeland meggyilkolásában. A hatóságok szerint a férfi a gyilkosságot megelőző napokban nyomkövetőt is elhelyezett a nő autóján.

A hatóságok szerint Kristopher Sinclair nyomkövetőt helyezett el Brianye' Copeland autóján

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Nyomkövetőt tett az autójára

Sinclair és Copeland egy nyaraláson ismerkedett meg egymással. A férfi a Georgia állambeli Mabletonban élt, mintegy 400 kilométerre az észak-karolinai Charlotte-tól. Kapcsolatuk során, közel egy év alatt mintegy 15 ezer szöveges üzenetet váltottak.

A hatóságok szerint Sinclair idővel megszállottjává vált a nőnek. A gyilkosságot megelőző napokban egy nyomkövetőt is elhelyezett Copeland autóján.

A gyilkosság 2025. február 7-én történt egy charlotte-i közösségi központ parkolójában. Az intézmény dolgozói látták, amint a férfi és a nő veszekedik, a konfliktus pedig később tettlegességig fajult. Az alkalmazottak értesítették a biztonsági szolgálatot.

A nyomozás adatai szerint Sinclair ezután lelőtte Copelandet, majd autóval elmenekült a helyszínről. A kiérkező rendőrök a 27 éves nőt lőtt sérüléssel találták meg, életét már nem lehetett megmenteni.

Kézzel írt levelet találtak a rendőrök

A rendőrök Sinclairt egy közeli lakóparkig követték. Látták, amint egy erdős területről visszasétál az autójához, amelyen vérnyomokat is észleltek.

Az erdőben később egy hátizsákot találtak, benne Sinclair jogosítványával és egy ötoldalas, kézzel írt levéllel. A férfi ebben egyebek mellett azt írta, hogy a nő „az őrületbe kergette”.

A gyilkossághoz használt fegyvert a férfi autójában találták meg. A hatóságok egy másik levélről is tudomást szereztek, amelyet Copeland családjának küldtek el egy adathordozóval együtt.

Az áldozat családja súlyosabb büntetést szeretett volna

Copeland hozzátartozói mintegy 50, az áldozat elvesztésének családra gyakorolt hatásáról szóló nyilatkozatot nyújtottak be az eljárás során.

A nő édesanyja, Tiffany Matthews az ítélethirdetés után arról beszélt, hogy a család súlyosabb büntetést szeretett volna. Szerinte nem igazságos, hogy Sinclairnek a jövőben még lehetősége nyílhat a szabadulásra.

Copeland az Indiana állambeli Evansville-ben nőtt fel, ahol középiskolásként kosárlabdázott. Érettségi után családjával Charlotte-ba költözött, és főiskolai tanulmányokat folytatott. Gyászjelentésében kalandvágyó, vidám fiatal nőként emlékeztek rá, akinek családja különösen a mosolyát és a közösen átélt élményeket őrzi meg.