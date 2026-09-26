Női öltöző állmennyezetében rejtőzött el a férfi: titokban fotókat készített áldozatairól

Letartóztattak egy férfit az ohiói Wilmington College-ban, miután rajtakapták, hogy a női focicsapat öltözőjének álmennyezetében rejtőzködött.

Szeméremsértéssel vádolják a férfit, aki az öltöző állmennyezetében bujkált. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Szeméremsértéssel vádolják a férfit, aki az öltöző állmennyezetében bujkált

A jeffersonville-i Jayson Barkert kedd este fedezték fel, miközben a gyanú szerint titokban fotózta a fiatal sportolókat, akik edzés után öltöztek át. A férfit közel tucatnyi rendbeli szeméremsértéssel vádolják.

A rendőrök este 21:40 előtt érkeztek meg az egyetem Scheve Atlétikai Központjába, ahol a campus biztonsági szolgálata már feltartóztatta a 39 éves gyanúsítottat. Mint kiderült, a férfi külsős szerződéses takarítóként dolgozott az intézményben. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított felmászott és eltolta az öltöző álmennyezetének egyik paneljét, hogy elrejtőzzön, végül a csapat egyik tagja vette észre.

A Wilmington College szóvivője közleményében hangsúlyozta, hogy az egyetem számára a diákok biztonsága és jóléte a legfontosabb. Az érintett sportolóknak kedd este óta pszichológiai és egyéb támogatást nyújtanak, a kérdéses épületben pedig fokozzák a biztonsági intézkedéseket. A letartóztatott férfit kitiltották az egyetem teljes területéről.

Barkert 11 rendbeli szeméremsértéssel vádolják, és jelenleg a Clinton megyei börtönben tartják fogva 22 000 dolláros óvadék ellenében. A bíróság elé október 5-én kell állnia. A rendőrség lefoglalta a mobiltelefonját, hogy kiderítsék, járt-e már korábban is az öltözőben; a nyomozás eredményétől függően további vádemelések is várhatók - írta a Daily Mail.