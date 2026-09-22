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Elfogták a magyar önkormányzati képviselő gyilkosát

gyilkosság

Elfogták a magyar önkormányzati képviselő gyilkosát

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen. A hírek szerint egy 48 éves helyi férfi késsel szúrta le Szapula Jánost.
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gyilkosságönkormányzati képviselőrendőrség

Mint arról korábban beszámoltunk, erőszakos bűncselekmény áldozata lett egy önkormányzati képviselő Taktakenézen. Az történtekkel kapcsolatban Bihari Zoltán a Tisza Párt képviselője úgy fogalmazott egy posztban, hogy az erőszaknak nincs helye sem a közéletben, sem a közösségekben.

Késsel szúrták le az önkormányzati képviselőt
Késsel szúrták le az önkormányzati képviselőt. (Képünk illusztráció) Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Késsel szúrták le az önkormányzati képviselőt

A 24.hu információi szerint a Romajó Egyesület jelöltjeként a 2024-es választásokon mandátumot szerző Szapula János a gyilkosság áldozata. A képviselő meggyilkolásával egy helyi, 48 éves férfit gyanúsítanak, aki a hírek szerint késsel szúrta meg az áldozatot.

A lap megkeresésére Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette, hogy a rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást egy ötvenes éveiben járó taktakenézi lakos halála ügyében. A rendőrök mindössze egy óra alatt elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható férfit.

 

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