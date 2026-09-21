Horrorbaleset Oroszlánynál: felismerhetetlenségig összetört és lángolt az autó a négyes karambolban – videó

Rendkívül súlyos tömegbaleset történt hétfő hajnalban Oroszlány közelében, ahol összesen három személyautó és egy teherautó karambolozott. az egyik kocsi nem csak a felismerhetetlenségig zúzódott össze, de ki is gyulladt.

Az egyik autó a felismerhetetlenségig összezúzódott az Oroszlány közelében történt balesetben

Fotó: Híradó

Úgy tudni, a balesetet az okozta, hogy az egyik autó valamiért áttért a szembesávba, ahol frontálisan karambolozott. A mögöttük érkezők már nem tudtak időben fékezni. A mentők két férfit vittek kórházba, akik igazán szerencsésnek érezhetik magukat: a helyszínt látva ugyanis csoda, hogy nem végződött tragédiával a baleset.

"Az egyik autó a baleset következtében kigyulladt. A tűzoltók oltották el illetve áramtalanították a járművet. Az egyik sofőr beszorult, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki az érintett gépkocsiból" - árulta el a TV2 Híradónak Körtvélyfáy Dina, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Videós beszámoló a súlyos oroszlányi balesetről