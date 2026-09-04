Megrázó tragédia: kizuhant egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat épületének hetedik emeletéről

Tragédia történt csütörtökön a mentőszékháznál: sajtóinformációk szerint kizuhant az épületből egy ott dolgozó személy.
Borzalmas tragédia az Országos Mentőszolgálatnál: az ATV értesülései szerint csütörtökön kizuhant a mentőszékház épületéből egy ott dolgozó személy.
Tragédia: kizuhant a mentőszékház épületéből az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa
Az esettel kapcsolatban megkeresték az Országos Mentőszolgálatot, amelynek Kommunikációs Osztálya a következő választ küldte:
Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll és minden szükséges támogatást megad számukra
- válaszolta az Országos Mentőszolgálat.
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