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Megrázó tragédia: kizuhant egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat épületének hetedik emeletéről

Országos Mentőszolgálat

Megrázó tragédia: kizuhant egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat épületének hetedik emeletéről

1 órája
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Tragédia történt csütörtökön a mentőszékháznál: sajtóinformációk szerint kizuhant az épületből egy ott dolgozó személy.
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Országos Mentőszolgálatkizuhanttragédia

Borzalmas tragédia az Országos Mentőszolgálatnál: az ATV értesülései szerint csütörtökön kizuhant a mentőszékház épületéből egy ott dolgozó személy.

Tragédia: kizuhant a mentőszékház épületéből az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa
Tragédia: kizuhant a mentőszékház épületéből az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa
Fotó:  Unsplash

Tragédia: kizuhant a mentőszékház épületéből az Országos Mentőszolgálat egyik munkatársa

Az esettel kapcsolatban megkeresték az Országos Mentőszolgálatot, amelynek Kommunikációs Osztálya a következő választ küldte:

Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll és minden szükséges támogatást megad számukra

- válaszolta az Országos Mentőszolgálat. 

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