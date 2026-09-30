Egy autó áttörte az óvoda kerítését, és a falhoz szorított egy kétéves kisfiút

Egy nő, aki autójával behajtott egy óvoda játszóterére, és egy kétéves kisfiút a jármű és egy fal közé szorított, miközben két másik gyermeket is megsebesített, elkerülte a börtönbüntetés letöltését.

Súlyos baleset történt az óvoda területén / Fotó: unsplash.com

Az óvodában történt baleset körülményei

A 63 éves, Angliában, Great Suttonben élő Jayne James bűnösnek vallotta magát veszélyes vezetés vádjában az óvodában, Ellesmere Portban történt incidens miatt. Június 16-án egy szürke Omoda egyterűvel behajtott az óvoda parkolójába, majd nekiütközött egy fakerítésnek, és végül az óvoda játszóterén kötött ki, ahol 22, két- és hároméves kor közötti gyermek tartózkodott. Az autó továbbhaladt a játszótéren, majd egy téglafalnak ütközött. A jármű első kereke és a fal közé beszorult egy kétéves kisfiú. Két másik gyermek is megsérült a szétszóródó törmeléktől.

Grandmother drove into nursery and trapped boy, 2, under wheels https://t.co/EmLNe03Aq0 — BBC Merseyside (@bbcmerseyside) September 28, 2026

Az egyik dolgozó azonnal közbelépett, és kihúzta a beszorult gyermeket az autó alól, majd értesítette a mentőszolgálatot. Mindhárom gyermeket kórházba szállították, ahol ellátták őket. Szerencsére valamennyien csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, de a jármű által a falhoz szorított gyermek törzsén jelentős súrlódásos égési sérülés keletkezett.

Jamest a helyszínen letartóztatták és őrizetbe vették. A rendőröknek azt mondta, hogy ő vezette a járművet az ütközés idején, de az eset pontos körülményeire nem emlékezett. A Chesteri Magistrates’ Court előtt Jamesre négy hónap szabadságvesztést szabtak ki, amelynek végrehajtását 12 hónapra felfüggesztették, továbbá két évre eltiltották a vezetéstől - írja a Mirror.