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kórház

Őz ugrott az autó elé az 55-ös főúton, anya és kislánya is kórházba került - fotók + videó

53 perce
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Őzet próbált elkerülni egy édesanya az 55-ös főúton, ám a hirtelen kormánymozdulat után elvesztette uralmát az autó felett. A jármű árokba csapódott, az anyát és ötéves kislányát mentők vitték kórházba.
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kórházédesanyaőz

Kis híján elütött egy őzet autójával egy édesanya vasárnap késő este az 55-ös főúton, Kisszállás közelében. A sofőr elrántotta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, az autó azonban irányíthatatlanná vált, és az út menti mély vízelvezető árokba csapódott. Az édesanyát és ötéves kislányát a mentők kórházba szállították.

Őz
Őz ugrott egy autó elé az 55-ös főúton: egy édesanya és kislánya került kórházba.
Fotó: Pozsgai Ákos / BAON

Sokkos pillanatok az 55-ös főúton

A Baon.hu információi szerint a tompai édesanya Öttömös felől tartott a kisszállási körforgalom felé, amikor a 49-es kilométerszelvénynél hirtelen egy őz ugrott az autó elé. 

A sofőr reflexszerűen elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülnie az ütközést, a hirtelen manővertől azonban az autó megcsúszott, majd nagy erővel a jobb oldali vízelvezető árokba csapódott.

A járműben utazó édesanyát és ötéves kislányát a mentők ellátták, majd kórházba szállították további vizsgálatokra és megfigyelésre. Az őz sértetlenül elmenekült.

Árokba hajtott egy autó az 55-ös főúton
Fotó: BAON

Gyorsan érkezett a segítség

A balesethez mentők és tűzoltók is érkeztek. 

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a súlyosan megrongálódott személygépkocsit, hogy megelőzzék az esetleges tüzet.

A tűzoltók azonnal áramtalanították a súlyosan megrongálódott személyautót, megelőzve az esetleges tüzet. 
Fotó: BAON

A mentés és a helyszínelés idején az 55-ös főút érintett szakaszán félpályás útlezárás és forgalomkorlátozás volt. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.

 

 

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