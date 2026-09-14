Őz ugrott az autó elé az 55-ös főúton, anya és kislánya is kórházba került - fotók + videó

Kis híján elütött egy őzet autójával egy édesanya vasárnap késő este az 55-ös főúton, Kisszállás közelében. A sofőr elrántotta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, az autó azonban irányíthatatlanná vált, és az út menti mély vízelvezető árokba csapódott. Az édesanyát és ötéves kislányát a mentők kórházba szállították.
Sokkos pillanatok az 55-ös főúton
A Baon.hu információi szerint a tompai édesanya Öttömös felől tartott a kisszállási körforgalom felé, amikor a 49-es kilométerszelvénynél hirtelen egy őz ugrott az autó elé.
A sofőr reflexszerűen elrántotta a kormányt, így sikerült elkerülnie az ütközést, a hirtelen manővertől azonban az autó megcsúszott, majd nagy erővel a jobb oldali vízelvezető árokba csapódott.
A járműben utazó édesanyát és ötéves kislányát a mentők ellátták, majd kórházba szállították további vizsgálatokra és megfigyelésre. Az őz sértetlenül elmenekült.
Gyorsan érkezett a segítség
A balesethez mentők és tűzoltók is érkeztek.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók áramtalanították a súlyosan megrongálódott személygépkocsit, hogy megelőzzék az esetleges tüzet.
A mentés és a helyszínelés idején az 55-ös főút érintett szakaszán félpályás útlezárás és forgalomkorlátozás volt. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya vizsgálja.