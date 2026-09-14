Halálos baleset történt Mende mellett

A helyszínre érkezett mentők és katasztrófavédelmi szakemberek drámai küzdelmet folytatnak az életben maradt sérültekért. Egy emberen már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette.

Pest vármegye nem úszta meg tragédia nélkül Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Pest vármegye nem úszta meg tragédia nélkül a hét első napját

A mentők a helyszínen egy másik áldozat újraélesztését is megkezdték, míg további két sérültet – különböző fokú sérülésekkel – ellátnak a helyszínen, majd kórházba szállítanak.

A hatóságok teljes útzár mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést az érintett útszakaszon. A környéken jelentős torlódásra és forgalomkorlátozásra kell számítani, a katasztrófavédelem arra kéri a közlekedőket, hogy ha lehetséges, kerüljék el a térséget, és figyeljék a rendőri irányítást. A baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. Az eredménytől függően hamarosan eldől, indítanak-e valaki ellen büntetőeljárást.