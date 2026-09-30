Kiraboltak és megöltek egy idős plébánost Paloznakon – 35 év után kerülhetnek rács mögé a gyilkosok

A plébánosgyilkosság 1991 augusztusában történt Paloznakon: a vád szerint az elkövetők azért támadtak rá a 72 éves plébánosra, hogy megszerezzék a pénzét és értékeit. A férfi a bántalmazás következtében a helyszínen meghalt, az őt segítő 77 éves apáca pedig maradandó fogyatékosságot szenvedett.

A plébánosgyilkosság ügyében az idősebb testvérre életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség

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A Veszprém Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a jelenleg 57 és 55 éves, román állampolgárságú testvérek tudomást szereztek arról, hogy a paloznaki plébánián élő plébános jelentősebb készpénzzel és értékes ingóságokkal rendelkezik. Az idős férfi a rászorulókat, valamint a környéken dolgozó vendégmunkásokat, köztük románokat is segített.

A vádirat szerint a testvérek azzal a céllal indultak Magyarországra, hogy megszerezzék a plébános értékeit, akár az élete árán is. Romániából előbb Budapestre, majd 1991. augusztus 25-én egy ismeretlen nővel és egy ugyancsak ismeretlen társukkal autóval Paloznakra utaztak.

Fémrúddal támadtak rá a plébánosra

A plébánosnak a ház körüli munkákban egy 77 éves apáca segített. A vád szerint az elkövetők röviddel éjfél után először az alvó nőre támadtak rá. A velük lévő nő magyarul a pénz helyét követelte tőle, az apáca azonban azt mondta, hogy nem tud róla semmit.

A férfiak ezután a nő felügyeletére bízták az apácát, majd bementek a plébános szobájába. Az ügyészség szerint az idősebb vádlott fémrúddal fejen ütötte a 72 éves férfit, majd ismeretlen társával együtt megkötözte, és további ütéseket mértek rá.

A bántalmazást a vádlott testvére is látta, miközben értékek után kutatott. Az elkövetők később az apácát is megkötözték, majd folytatták a plébánia átkutatását.

A plébános a sérüléseibe a helyszínen belehalt. Az apáca a megkötözés következtében maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Több mint 1,2 millió forintnyi értéket vittek el

A vádirat szerint az elkövetők összesen 1 266 627 forint értékű készpénzt és különböző vagyontárgyakat vittek magukkal. A zsákmány között műszaki cikkek, táskák, ezüst evőeszközök, takarékbetétkönyvek és postabankjegyek is voltak.