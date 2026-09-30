Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy Márton külföldre költözött, Svájcban vállalt munkát

Rendkívüli

Fontos utalás jön pénteken, sok család számláján megjelenik az összeg

gyilkosság

Kiraboltak és megöltek egy idős plébánost Paloznakon – 35 év után kerülhetnek rács mögé a gyilkosok

2026. szeptember 30. 11:35
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint három évtizeddel a bűncselekmény után emelt vádat két román állampolgárságú testvér ellen a Veszprém Vármegyei Főügyészség. A plébánosgyilkosság ügyében a nyomozók a korábban rögzített ujjnyomok ismételt vizsgálatával és egy európai szintű nyomozással jutottak el a feltételezett elkövetőkhöz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságplébánosVeszprém Vármegyei Főügyészség

A plébánosgyilkosság 1991 augusztusában történt Paloznakon: a vád szerint az elkövetők azért támadtak rá a 72 éves plébánosra, hogy megszerezzék a pénzét és értékeit. A férfi a bántalmazás következtében a helyszínen meghalt, az őt segítő 77 éves apáca pedig maradandó fogyatékosságot szenvedett.

plébánosgyilkosság, Paloznak, Veszprém Vármegyei Főügyészség, emberölés, ujjnyom, vádemelés, életfogytig tartó fegyház, Veszprémi Törvényszék A plébánosgyilkosság ügyében az idősebb testvérre életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség
A plébánosgyilkosság ügyében az idősebb testvérre életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség
Fotó: Unsplash

A Veszprém Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a jelenleg 57 és 55 éves, román állampolgárságú testvérek tudomást szereztek arról, hogy a paloznaki plébánián élő plébános jelentősebb készpénzzel és értékes ingóságokkal rendelkezik. Az idős férfi a rászorulókat, valamint a környéken dolgozó vendégmunkásokat, köztük románokat is segített.

A vádirat szerint a testvérek azzal a céllal indultak Magyarországra, hogy megszerezzék a plébános értékeit, akár az élete árán is. Romániából előbb Budapestre, majd 1991. augusztus 25-én egy ismeretlen nővel és egy ugyancsak ismeretlen társukkal autóval Paloznakra utaztak.

Fémrúddal támadtak rá a plébánosra

A plébánosnak a ház körüli munkákban egy 77 éves apáca segített. A vád szerint az elkövetők röviddel éjfél után először az alvó nőre támadtak rá. A velük lévő nő magyarul a pénz helyét követelte tőle, az apáca azonban azt mondta, hogy nem tud róla semmit.

A férfiak ezután a nő felügyeletére bízták az apácát, majd bementek a plébános szobájába. Az ügyészség szerint az idősebb vádlott fémrúddal fejen ütötte a 72 éves férfit, majd ismeretlen társával együtt megkötözte, és további ütéseket mértek rá.

A bántalmazást a vádlott testvére is látta, miközben értékek után kutatott. Az elkövetők később az apácát is megkötözték, majd folytatták a plébánia átkutatását.

A plébános a sérüléseibe a helyszínen belehalt. Az apáca a megkötözés következtében maradandó fogyatékosságot szenvedett.

Több mint 1,2 millió forintnyi értéket vittek el

A vádirat szerint az elkövetők összesen 1 266 627 forint értékű készpénzt és különböző vagyontárgyakat vittek magukkal. A zsákmány között műszaki cikkek, táskák, ezüst evőeszközök, takarékbetétkönyvek és postabankjegyek is voltak.

Az ügy évtizedeken keresztül megoldatlan maradt. A nyomozó hatóság végül a korábban rögzített ujjnyomok ismételt vizsgálatával, valamint egy széles körű, európai szintű nyomozás eredményeként azonosította a feltételezett elkövetőket, akiket később gyanúsítottként vontak felelősségre.

Életfogytig tartó fegyházat kér az ügyészség a plébánosgyilkosság ügyében

A Veszprém Vármegyei Főügyészség az idősebb testvért társtettesként elkövetett, többszörösen minősülő emberöléssel vádolja, míg öccsének a vád szerint bűnsegédként kell felelnie.

Az ügyészség az idősebb férfival szemben életfogytig tartó, testvérével szemben pedig határozott idejű fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a Veszprémi Törvényszéknek. Emellett mindkettőjük Magyarországról történő kiutasítását, valamint a bűncselekménnyel megszerzett vagyon rájuk eső részének erejéig vagyonelkobzást is indítványoztak.

A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Veszprémi Törvényszék dönt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!