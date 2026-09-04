Pszichiátriai beteg okozott tüzet egy bihari kórházban – 116 embert evakuáltak

Tűz ütött ki csütörtök este a Bihar megyei Vaskohszikláson (Ștei) működő pszichiátria egyik kórtermében. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők, a hatóságok pedig aktiválták a vörös beavatkozási tervet – számolt be róla a Maszol.ro.

A pszichiátria első emeletét a tűz után sűrű füst árasztotta el

Fotó: Katasztrófavédelem/Maszol

A Bihar megyei katasztrófavédelmet a 112-es segélyhívón értesítették a tűzről. A lángok az első emelet egyik kórtermében csaptak fel, és két matracra terjedtek át.

A mentőegységek kiérkezése előtt 53 ember önállóan elhagyta az épületet.

Nagy erőkkel vonultak ki a pszichiátriához

A helyszínre három vízzel és habbal oltó tűzoltóautót, két létrás járművet és egy SMURD-mentőautót vezényeltek. A megyei mentőszolgálat és a nagyváradi SMURD további tizenegy egészségügyi egységet mozgósított.

A tüzet eloltották, az első emeletet azonban teljesen elárasztotta a füst. A tűzoltók ezért átszellőztették a helyiségeket, és az épület második emeletét is átvizsgálták.

Összesen 116 embert evakuáltak az épület két emeletéről. Halálos áldozata nem volt a tűzesetnek.

Öt ápoló szenvedett enyhe füstmérgezést

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az intézmény öt dolgozója – három nő és két férfi – enyhe füstmérgezést szenvedett, miközben részt vett az első emeleti betegek mentésében. Mindannyiukat ellátták a helyszínen, kórházi kezelésre egyikük sem tartott igényt.

A hatóságok vizsgálata szerint a tüzet egy beteg szándékosan okozta. A tűzoltók az éjszaka folyamán folytatták az épület átszellőztetését és átvizsgálását.