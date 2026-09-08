A Puskás Arénánál 300 négyzetméteren lángolt a tető: „Elkezdtük a napernyőt oltani, de ránk kiabáltak, hogy meneküljünk” – fotók

Több tűzoltóautó vonult ki egy Stefánia úti tűzesethez kedd délután. A lángnyelvek a Puskás Aréna környékén, egy szemközti társasházban csaptak fel. Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az Origónak elmondta: több mint ötven hivatásos fővárosi, valamint zuglói önkéntes tűzoltót riasztottak a helyszínre, akik öt vízsugárral megfékezték a lángokat. A társasház tetőszerkezete mintegy 300 négyzetméteren égett.

Tűzeset a Puskás Aréna mellett (Fotó: Markovics Gábor)

A tűzoltók az épületen kívülről, létrás tűzoltóautó segítségével, valamint az épületen belülről is oltották a lángokat. Hogy mi okozta a tüzet, a tűzvizsgálók fogják megállapítani.

A tűzoltók a tetőtér alatti lakásokba is bementek (Fotó: Origo)

Az Origo munkatársai az utcán több lakóval is találkoztak. Egy részük sokkhatás alatt állt, ezért nem szerettek volna nyilatkozni. Az orvosként dolgozó László éppen az otthonában tartózkodott a feleségével, amikor észrevette, hogy az erkélyük fölé nyíló napernyő lángol.

Elkezdtük oltani, de a szemközti házból valaki átkiabált, hogy azonnal fejezzük be és meneküljünk, mert ég a háztető. Hirtelen nem éreztük az egészet tragédiának, de amit tudtunk, kézbe vettük, és elhagytuk a lakást. Jobbnak láttuk, ha engedelmeskedünk

– mondta az Origónak az orvos, miközben az ásványvizes palackját fogva a Népstadion parkját övező kerítés padozatán ült.

László várja, hogy hazatérhessen (Fotó: Origo)

A tüzet már sikerült eloltani, de a tetőzet még fél háromkor is füstölt.

A lakók a napokban tudják meg, melyik lakásba mikor költözhetnek vissza, de biztosra vehető, hogy a következő két-három éjszakát másutt kell tölteniük. Akit hozzátartozók vagy barátok nem tudnak vendégül látni, annak ideiglenes elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.

A Puskás Aréna nem volt veszélyben

László gyógyszerész felesége mindehhez hozzátette: ők szerencsére meg tudják oldani a szállásukat, de szeretnék elintézni, hogy legalább néhány napra elegendő ruháért és a személyes irataikért bemehessenek a lakásukba, ha a tűzoltók végeztek a munkájukkal.

Mercédesz és Tibor az egyik szomszédos épületben lakik.

Mercédesz először a macskákat mentette (Fotó: Origo)

– A nyitott ablakon keresztül beömlött hozzánk a füst. Először azt hittük, hogy nálunk van baj, ezért elkezdtük a macskákat menteni. Amikor megtudtuk, mi az igazság, becsuktuk az ablakot, és lejöttünk az utcára. Úgy tűnik, hozzánk szerencsére nem terjedtek át a lángok – mondta a fiatal pár.