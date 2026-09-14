Hat ember, köztük négy gyermek került kórházba, amikor beszakadt az útpálya egy busz alatt Rákospalotán

Amint arról beszámoltunk, megdöbbentő baleset történt hétfő reggel Rákospalotán: vízalámosás miatt beszakadt az aszfalt a főváros XV. kerületében, a Sződliget utcában. Az üregbe belefutott a BKV egyik autóbusza, amelyen a szerencsétlenség pillanatában 30-40 utas tartózkodott. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint hat embert kellett kórházba szállítani, négy gyermek és egy felnőtt könnyebb sérüléseket szenvedett, egy nőt pedig fejsérüléssel, de stabil állapotban vittek el a mentők.

Vizsgálják, hogy mi történt a föld alatt Rákospalotán (Fotó: bpxv.hu)

Közösen vizsgálják, mi történt pontosan Rákospalotán

A Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Csatornázási Művek és a Budapest Közút hétfő délután közös közleményben tudatták, hogy az út üzemeltetője lefolytatta a helyszíni szemlét, a szakemberek pedig vállvetve dolgoznak az okok feltárásán.

Kiemelték: a korábbi ellenőrzések során sem az útpálya süllyedésére, sem a burkolat alatti üregek kialakulására utaló jelet nem tapasztaltak. A baleset után a veszélyeztetett területet elkerítették, az érintett útszakaszt pedig lezárták a forgalom elől.

Megkezdődtek a helyreállítási munkálatok

Egyelőre nem tudni pontosan, mi okozta a talaj kimosódását és a burkolat hirtelen beomlását. A kiváltó ok megállapításához a közműhálózat további feltárására van szükség.

A Fővárosi Vízművek munkatársai már hozzáláttak a megsérült ivóvízvezeték javításához. Amint ezzel végeznek, a munkaterületet átadják a Fővárosi Csatornázási Műveknek a további vizsgálatok elvégzésére. Az út szerkezetének és az aszfaltburkolatnak a helyreállítása csak a közműhibák teljes elhárítása után kezdődhet meg.