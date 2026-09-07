Járni tanul a rendőr, akit kis híján halálra gázoltak Kaposszekcsőn

Egy 24 óráig tartó hajtóvadászat után Csikóstőttős külterületén, a lucernában bujkálva találtak rá arra a 43 éves férfira, aki a gyanú szerint július 9-én, este elütött egy rendőrt Kaposszekcsőn. A férfit igazoltatni akarták, ő azonban nem állt meg, majd, miután elgázolta az egyik intézkedő járőrt, elmenekült a helyszínről. Ezt követően az egész település beszállt a keresésbe, amely egy nappal később eredményesen zárult.

Járni tanul az elgázolt rendőr / Fotó: RTL Híradó

A férfi ellen most vádat emeltek: a bűnlajstroma hosszú, miután eltiltás alatt, ittas állapotban ült volán mögé, amihez hozzájön még a hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete. A vétkes sofőr - aki egyébként kisgyermekes családapa -, a gyanú szerint tudatosan gázolhatott: amennyiben ez bebizonyosodik, akár életfogytiglani szabadságvesztésre is ítélhetik.

Súlyos sérüléseket szenvedett az elgázolt rendőr

Az RTL Híradóban megszólalt az elgázolt rendőr húga, aki a történtek után először a kaposvári kórházban látta a bátyját. Mint mondta, a férfinak többek közt mind a két lába, több csigolyája, a koponyája és a válla is megsérült: kiemelte azonban, hogy a bátyja erős ember, aki küzd a felépüléséért, ennek is köszönhető az, hogy jelenleg már rehabilitációs kezelésen vehet részt, ahol újra tanítják járni. Egyelőre nem tudni, mikor gyógyul meg teljesen, a húga szerint viszont a testvére mindenképp vissza szeretni menni a rendőrségre.