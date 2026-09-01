Helikopterrel és drónnal találtak meg két férfit a nyírbátori rendőrök

A Készenléti Rendőrség (KR) nyírbátori osztálya augusztus 25-én két sikeres akciót is végrehajtott légi támogatással: kora délután egy körözött férfit fogtak el helikopter segítségével, késő este pedig egy kukoricásban találtak rá egy zavart, eltűnt fiatalemberre egy drón keresőkamerájának köszönhetően.

Körözött férfit fogott el a Készenléti Rendőrség helikopter segítségével. Fotó: Police.hu

Helikopter és drón segítségével hajtottak végre két akciót a rendőrök

Az első eset kora délután történt Tiszavasváriban, ahol a rendőrök körözött személyek után kutattak. A helyszínt a magasból egy helikopter biztosította, amelynek legénysége észrevette, hogy az egyik házhoz érkező egyenruhások elől egy 55 éves férfi a hátsó kerten át az erdő felé menekül.

A helikopter vezetője a kamerával azonnal bemérte a fák alatt rejtőző férfit, és folyamatosan irányította a földi egységeket, akik percek alatt elérték őt. Mint kiderült, a férfi ellen két körözést is kiadott a Tiszavasvári Rendőrkapitányság nem fizetett pénzbírságok miatt. Az egyik egy márciusban kiszabott, 65 000 forintos pénzbírság volt, a másik pedig egy augusztusi, 52 000 forintos, ezeket összesen 18 nap elzárással helyettesítették.

A férfi ezúttal sem tudta kifizetni a büntetéseket, így előállították a Tiszavasvári Rendőrkapitányságra.

A második eset késő este történt Besenyődön, ahonnan egy kétségbeesett apa kért segítséget. Bejelentése szerint 28 éves, egészségügyi kezelés alatt álló fia öngyilkossággal fenyegetőzött, majd berohant a ház mögötti kukoricásba, ahol nyoma veszett.

A helyszínre érkező készenléti rendőrök egy hőkamerás drónt vetettek be a sötétben, amely gyorsan megmutatta a sűrű növényzetben rejtőzködő férfi pontos helyét. A járőrök a drón segítségével könnyen rátaláltak a fiatalemberre, és zavart állapota miatt azonnal mentőt hívtak hozzá - olvasható a rendőrség oldalán.