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rendőrség

Helikopterrel és drónnal találtak meg két férfit a nyírbátori rendőrök

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A Készenléti Rendőrség helikopterrel és drónnal segítette a múlt heti Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendészeti akciókat. Az eszközök segítségével egy körözött személyt és egy eltűnt, öngyilkossággal fenyegetőző férfit is megtaláltak.
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rendőrséghelikopterkörözés

A Készenléti Rendőrség (KR) nyírbátori osztálya augusztus 25-én két sikeres akciót is végrehajtott légi támogatással: kora délután egy körözött férfit fogtak el helikopter segítségével, késő este pedig egy kukoricásban találtak rá egy zavart, eltűnt fiatalemberre egy drón keresőkamerájának köszönhetően.

Körözött férfit fogott el a Készenléti Rendőrség helikopter segítségével.
Körözött férfit fogott el a Készenléti Rendőrség helikopter segítségével. Fotó:  Police.hu 

Helikopter és drón segítségével hajtottak végre két akciót a rendőrök

Az első eset kora délután történt Tiszavasváriban, ahol a rendőrök körözött személyek után kutattak. A helyszínt a magasból egy helikopter biztosította, amelynek legénysége észrevette, hogy az egyik házhoz érkező egyenruhások elől egy 55 éves férfi a hátsó kerten át az erdő felé menekül.

A helikopter vezetője a kamerával azonnal bemérte a fák alatt rejtőző férfit, és folyamatosan irányította a földi egységeket, akik percek alatt elérték őt. Mint kiderült, a férfi ellen két körözést is kiadott a Tiszavasvári Rendőrkapitányság nem fizetett pénzbírságok miatt. Az egyik egy márciusban kiszabott, 65 000 forintos pénzbírság volt, a másik pedig egy augusztusi, 52 000 forintos, ezeket összesen 18 nap elzárással helyettesítették.

A férfi ezúttal sem tudta kifizetni a büntetéseket, így előállították a Tiszavasvári Rendőrkapitányságra.

A második eset késő este történt Besenyődön, ahonnan egy kétségbeesett apa kért segítséget. Bejelentése szerint 28 éves, egészségügyi kezelés alatt álló fia öngyilkossággal fenyegetőzött, majd berohant a ház mögötti kukoricásba, ahol nyoma veszett.

A helyszínre érkező készenléti rendőrök egy hőkamerás drónt vetettek be a sötétben, amely gyorsan megmutatta a sűrű növényzetben rejtőzködő férfi pontos helyét. A járőrök a drón segítségével könnyen rátaláltak a fiatalemberre, és zavart állapota miatt azonnal mentőt hívtak hozzá - olvasható a rendőrség oldalán.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

 

 

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