Helikopterrel és drónnal találtak meg két férfit a nyírbátori rendőrök

A Készenléti Rendőrség (KR) nyírbátori osztálya augusztus 25-én két sikeres akciót is végrehajtott légi támogatással: kora délután egy körözött férfit fogtak el helikopter segítségével, késő este pedig egy kukoricásban találtak rá egy zavart, eltűnt fiatalemberre egy drón keresőkamerájának köszönhetően.
Helikopter és drón segítségével hajtottak végre két akciót a rendőrök
Az első eset kora délután történt Tiszavasváriban, ahol a rendőrök körözött személyek után kutattak. A helyszínt a magasból egy helikopter biztosította, amelynek legénysége észrevette, hogy az egyik házhoz érkező egyenruhások elől egy 55 éves férfi a hátsó kerten át az erdő felé menekül.
A helikopter vezetője a kamerával azonnal bemérte a fák alatt rejtőző férfit, és folyamatosan irányította a földi egységeket, akik percek alatt elérték őt. Mint kiderült, a férfi ellen két körözést is kiadott a Tiszavasvári Rendőrkapitányság nem fizetett pénzbírságok miatt. Az egyik egy márciusban kiszabott, 65 000 forintos pénzbírság volt, a másik pedig egy augusztusi, 52 000 forintos, ezeket összesen 18 nap elzárással helyettesítették.
A férfi ezúttal sem tudta kifizetni a büntetéseket, így előállították a Tiszavasvári Rendőrkapitányságra.
A második eset késő este történt Besenyődön, ahonnan egy kétségbeesett apa kért segítséget. Bejelentése szerint 28 éves, egészségügyi kezelés alatt álló fia öngyilkossággal fenyegetőzött, majd berohant a ház mögötti kukoricásba, ahol nyoma veszett.
A helyszínre érkező készenléti rendőrök egy hőkamerás drónt vetettek be a sötétben, amely gyorsan megmutatta a sűrű növényzetben rejtőzködő férfi pontos helyét. A járőrök a drón segítségével könnyen rátaláltak a fiatalemberre, és zavart állapota miatt azonnal mentőt hívtak hozzá - olvasható a rendőrség oldalán.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot!