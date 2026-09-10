Kiadták az elfogatóparancsot: Zorrót körözi a magyar rendőrség

A rendőrség körözési nyilvántartása szerint eljárást folytatnak egy szatmárnémeti születésű férfi, P. Zorro ellen, akivel szemben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt adott ki elfogatóparancsot a Kisvárdai Járásbíróság. A körözést szeptember 9-én rendelték el, a körözési eljárást pedig a Kisvárdai Rendőrkapitányság folytatja le.

Nagy erőkkel keresi a magyar rendőrség Zorrót / Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Nagy erőkkel keresi a magyar rendőrség Zorrót

A körözési adatlap szerint a férfi 1988. augusztus 17-én született, román állampolgár. A Kisvárdai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Kisvárdai Rendőrkapitányságot a 06-45/402-022-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

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