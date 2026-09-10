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magyar rendőrség

Kiadták az elfogatóparancsot: Zorrót körözi a magyar rendőrség

56 perce
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Elfogatóparancs alapján keresnek egy román állampolgárságú férfit, akit közlekedés biztonsága elleni bűncselekménnyel hoztak összefüggésbe. A rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi a férfit, aki ellen szeptember 9-én rendeltek el körözést.
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magyar rendőrségelfogatóparancskörözésrendőrség

A rendőrség körözési nyilvántartása szerint eljárást folytatnak egy szatmárnémeti születésű férfi, P. Zorro ellen, akivel szemben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt adott ki elfogatóparancsot a Kisvárdai Járásbíróság. A körözést szeptember 9-én rendelték el, a körözési eljárást pedig a Kisvárdai Rendőrkapitányság folytatja le.

A Hungarian police car, Rendorseg, is seen on the street in Budapest, Hungary, on August 20, 2025. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Nagy erőkkel keresi a magyar rendőrség Zorrót / Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Nagy erőkkel keresi a magyar rendőrség Zorrót

A körözési adatlap szerint a férfi 1988. augusztus 17-én született, román állampolgár. A Kisvárdai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a férfi hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Kisvárdai Rendőrkapitányságot a 06-45/402-022-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A férfi fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Elfogatóparancsot adott ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya egy horvát állampolgárságú férfi ellen is, aki a gyanú szerint megölt egy embert egy erzsébetvárosi bérházban. A gyanúsított a hatóságok feltételezése szerint még mindig Magyarországon tartózkodhat, ezért nem léptették életbe a nemzetközi körözést. A további részleteket ITT találod!

 

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