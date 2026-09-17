Nagydorogról Pusztahencséig üldözték a rendőrök, a helyiek közül többen is félnek a sofőrtől – videó

A rendőrség Nagydorogon akart megállítani egy biztonsági öv nélkül közlekedő autóst, a sofőr azonban nem állt meg, hanem továbbhajtott. A hatóság tájékoztatása szerint menekülés közben több közlekedőt is veszélyeztetett, az üldözés pedig végül Pusztahencse térségében balesettel ért véget.

A rendőrség Nagydorogról Pusztahencséig üldözte a menekülő autóst

Fotó: Facebook

A történtek után a Teol.hu Nagydorogon és Pusztahencsén is megkérdezte a helyieket arról, mit tudnak az esetről és a menekülő sofőrről.

Többen tartanak a rendőrség elől menekülő férfitól

Pusztahencsén többen azt állították, hogy ismerik a férfit. Egy helybeli nő elmondása szerint néhány évvel ezelőtt költözött rokonaihoz a településre, és korábban is voltak vele konfliktusok a faluban. A nő szerint emiatt többen tartanak tőle.

Egy másik helybeli ennél is óvatosabban nyilatkozott: azt mondta, nem szeretne részletesen beszélni arról, amit tud, mert fél a férfitól és annak családjától.

A helyiek férfival kapcsolatos állításait a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesethez több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. Egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, egy férfit pedig életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A rendőrség korábbi közlése szerint a menekülő férfi a baleset után összeesett, majd leállt a keringése. A Paksi Rendőrkapitányság egyenruhásai azonnal megkezdték az újraélesztését, amely sikerrel járt.

A rendőrség újabb felvételt is nyilvánosságra hozott az üldözésről. A videó szerint felmerült a gyanú, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott. Az is kiderült, hogy az autó műszaki érvényessége lejárt, a férfi pedig nem használta a biztonsági övét.

A felvételeken több, a menekülés közben kialakult veszélyes közlekedési helyzet is látható. A hatóság szerint a sofőr saját maga és utasa mellett más közlekedőket is veszélybe sodort.