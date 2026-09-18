Elképesztő rendőrségi hajsza: még utasát kirakta a buszmegállóban, mielőtt tovább menekült a motoros - videó

Bukósisak, világítás és jogosítvány nélkül menekült az egyenruhások elől egy motoros a Bakonyban - azonban a rendőrségi üldözésnek volt egy hirtelen kitérője.

Egy pillanatra megállt a rendőrségi hajsza, míg utasát kirakta a motoros. Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség

Egy pillanatra megállt a rendőrségi hajsza, míg utasát kirakta a motoros

A zirci járőrök szeptember 16-án este, egy bakonyi kistelepülésen figyeltek fel egy kivilágítatlan segédmotor-kerékpárra. A motoros a rendőröket észlelve azonnal menekülni kezdett, és a 82-es számú főút felé vette az irányt.

Azonban a hajszában volt egy kis szünet, ugyanis útközben egy buszmegállóban még gyorsan letette az utasát, majd egyedül száguldott tovább.

Mint kiderült, a 19 éves sofőrnek nemcsak a lámpája hiányzott: bukósisak nélkül, a közlekedési szabályokat sorra megszegve száguldozott, ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett.

A rendőrök végül rövid időn belül utolérték és elfogták a férfit, majd az utasával együtt előállították a kapitányságra. A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a motoros ellen eljárás indult.