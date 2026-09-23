Videón az elképesztő üldözés: 13 éves motoros menekült a zalai egyenruhások elől

Ismét menekülőre fogta a rendőrök elől az a 13 éves fiú, aki rendszeresen jogsi nélkül motorozik Zalaegerszegen - közölte a Zala vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Az esetről egy felvételt is megosztottak, amin jól látható, hogy a fiatal fittyet hány a KRESZ minden szabályára, sőt még egy parkos területre is behajt járművével.

13 éves motoros fiú menekült a rendőrök elől. Fotó: Facebook/Zala vármegyei rendőrség

13 éves motoros menekült a rendőrök elől

A rendőrség közlése szerint a fiatal sosem áll meg a járőrök felszólítására, a forgalom elől elzárt helyekre is behajt, és mindezzel még a gyalogosokat is veszélyezteti. Csak ezen a rövid megosztott videón látható, amint végigszáguld a zalaegerszegi Dísz téren, Vizslaparkon, de még a Gébárti-tó sétánya sem jelentett akadályt neki.

Az egyenruhások már többször is intézkedtek a fiúval szemben, valamint szüleivel is beszéltek, hogy ne engedjék motorozni. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozás indult.

Az eset kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy a motor nem játékszer, vezetéséhez megfelelő életkor és vezetői jogosultság szükséges. A rendőrség célja nem a gyerekek büntetése, hanem a sérülések és tragédiák elkerülése.