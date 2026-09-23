Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
zalaegerszeg

Videón az elképesztő üldözés: 13 éves motoros menekült a zalai egyenruhások elől

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Zala vármegyei rendőrség megosztott egy felvételt, amint járőrei elől egy 13 éves motoros menekül. A rendőrségi hajszában mégsem a fiú kora volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy ezt már sokadjára csinálta meg, ráadásul másokat veszélyeztetve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zalaegerszegmotorosrendőrség

Ismét menekülőre fogta a rendőrök elől az a 13 éves fiú, aki rendszeresen jogsi nélkül motorozik Zalaegerszegen - közölte a Zala vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Az esetről egy felvételt is megosztottak, amin jól látható, hogy a fiatal fittyet hány a KRESZ minden szabályára, sőt még egy parkos területre is behajt járművével.

13 éves motoros fiú menekült a rendőrök elől.
13 éves motoros fiú menekült a rendőrök elől. Fotó: Facebook/Zala vármegyei rendőrség

13 éves motoros menekült a rendőrök elől

A rendőrség közlése szerint a fiatal sosem áll meg a járőrök felszólítására, a forgalom elől elzárt helyekre is behajt, és mindezzel még a gyalogosokat is veszélyezteti. Csak ezen a rövid megosztott videón látható, amint végigszáguld a zalaegerszegi Dísz téren, Vizslaparkon, de még a Gébárti-tó sétánya sem jelentett akadályt neki.

Az egyenruhások már többször is intézkedtek a fiúval szemben, valamint szüleivel is beszéltek, hogy ne engedjék motorozni. Az ügyben kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozás indult.

Az eset kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy a motor nem játékszer, vezetéséhez megfelelő életkor és vezetői jogosultság szükséges. A rendőrség célja nem a gyerekek büntetése, hanem a sérülések és tragédiák elkerülése.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!