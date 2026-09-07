100 rendőr és egy helikopter kereste – videón, ahogy elfogják a 26 éves férfit

A rendőrségi üldözés azt követően kezdődött, hogy a Bulgáriában körözött férfi a giurgiu-i határátkelőn keresztül belépett Romániába. A gyanúsított a határtól mintegy 400 kilométerre találkozott a román rendőrökkel, akik megállásra szólították fel, ő azonban nagy sebességgel továbbhajtott – számolt be róla a Maszol.ro.

Egy Dolj megyei szántóföldön ért véget a háromnapos rendőrségi üldözés

Fotó: News.ro

A férfi később egy erdő szélén hátrahagyta az autót, majd gyalog menekült tovább. Felkutatására négy megye rendőri egységeit mozgósították, a keresésben több mint száz rendőr vett részt. A térséget a román belügyminisztérium helikopterével a levegőből is átvizsgálták.

A nyomozás adatai szerint a 26 éves férfi egy nő segítségével lopta el Bulgáriában azt a gépkocsit, amellyel később Romániába menekült. A bolgár rendőrök megpróbálták feltartóztatni, a férfi azonban áttört egy rendőrségi útzáron, és két rendőrt megsebesített.

A lopott járműben nyomkövető rendszer működött, így a bolgár hatóságok tájékoztatni tudták román kollégáikat az autó helyzetéről.

Három nap után ért véget a rendőrségi üldözés

A férfit háromnapos keresés után hétfőn egy Dolj megyei szántóföldön fogták el. A román hatóságok szerint a gyanúsított hamis személyazonosságot használt az országban, és több bűncselekmény elkövetésével is összefüggésbe hozták.

A bolgár hatóságok két gépkocsi ellopásával valamint hamisítással gyanúsítják. A rendőrségi útzárnál történtek miatt hivatalos személy elleni erőszak és testi sértés miatt is eljárás indulhat ellene.