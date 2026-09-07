Halálos repülőgép-baleset Miamiban – megrázó képek érkeztek

A 21 Air által üzemeltetett, az Amazon számára szállítási feladatokat végző Boeing 767-es Puerto Rico fővárosából, San Juanból érkezett Miamiba. A repülőgép leszállás közben eddig tisztázatlan okból túlfutott a kifutópályán, járműveknek ütközött, majd kigyulladt.

A repülőgép-balesetben érintett teherszállító Boeing 767-es

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A repülőgép-balesetben a legfrissebb információk szerint öt ember meghalt, legalább további öt pedig megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak. A helyszínre több mint 60 tűzoltót és speciális mentőegységet vezényeltek, a repülőteret pedig lezárták.