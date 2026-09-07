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repülőgép-baleset

Halálos repülőgép-baleset Miamiban – megrázó képek érkeztek

8 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Öt ember meghalt és legalább öten megsérültek, amikor egy teherszállító Boeing 767-es túlfutott a kifutópályán a Miami Nemzetközi Repülőtéren, majd járműveknek ütközött és kigyulladt. A repülőgép-baleset után lezárták a helyszínt, az eset körülményeit az amerikai hatóságok vizsgálják.
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repülőgép-balesetMiami repülőtérentragédia

A 21 Air által üzemeltetett, az Amazon számára szállítási feladatokat végző Boeing 767-es Puerto Rico fővárosából, San Juanból érkezett Miamiba. A repülőgép leszállás közben eddig tisztázatlan okból túlfutott a kifutópályán, járműveknek ütközött, majd kigyulladt.

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A repülőgép-balesetben érintett teherszállító Boeing 767-es
Fotó: AFP / Getty

A repülőgép-balesetben a legfrissebb információk szerint öt ember meghalt, legalább további öt pedig megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak. A helyszínre több mint 60 tűzoltót és speciális mentőegységet vezényeltek, a repülőteret pedig lezárták.

Galéria: Amazon teherszállító repülőgép baleset
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A hatóságok vizsgálják a helyszínt, ahol autók rongálódtak meg, miután egy Prime Air teherszállító repülőgép átrepült a kifutópályán és járműveknek ütközött a Miami Nemzetközi Repülőtéren, Floridában, 2026. szeptember 6-án. Egy Amazon teherszállító repülőgép leszállás közben átrepült a kifutópályán, járműveknek csapódott és kigyulladt – közölték a hatóságok.

A pilóták a leszállás előtt a hírek szerint nem jelentettek vészhelyzetet. Egyelőre nem tudni, miért nem tudott megállni a repülőgép. A baleset körülményeinek feltárására az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálatot indított.

 

 

 

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