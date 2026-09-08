Hét takarítómunkást szállító kisbuszt gyűrt maga alá a teherszállító repülőgép Miamiban

A repülőgép-baleset körülményeinek vizsgálata jelenleg is tart – közölte hétfőn az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB). Jennifer Homendy, a szervezet elnöke szerint egyelőre nem állapították meg, mi vezetett a tragédiához.

A repülőgép-baleset után a Miami nemzetközi repülőtér két kifutópályáját lezárták

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A Boeing 767-300-as teherszállító repülőgép Puerto Ricóból érkezett a Miami nemzetközi repülőtérre, és a leszállás során túlfutott a kifutópályán. A gép végül mintegy 500 méterrel a pálya végétől, egy elektromos robottaxik tárolására használt autótelepen állt meg.

A repülőgép-baleset során egy kisbuszt is maga alá gyűrt a gép

A teherszállító repülőgép a kifutópályát elhagyva, még a repülőtér területén maga alá gyűrt egy kisbuszt, amely hét repülőtéri takarítómunkást szállított. Az NTSB tájékoztatása szerint a jármű gyakorlatilag kettészakadt.

A gép ezt követően áttörte a repülőtér kerítését, majd összeütközött egy közúton haladó városi terepjáróval.

A balesetben összesen öt ember meghalt és öten megsérültek. Az áldozatok és a sérültek a két járműben, illetve a repülőgépen tartózkodtak. A két pilótát egyelőre nem hallgatták meg.

A vizsgálat kiterjed a pilóták képzettségére és felkészültségére, a repülőgép műszaki állapotára, a légiforgalmi irányítás szerepére, valamint a baleset idején uralkodó időjárási körülményekre.

Az 1994-ben gyártott Boeing 767-es az Amazon Air flottájához tartozott, de egy külső légitársaság üzemeltette. A gép vasárnap már a második útját teljesítette.

A hétfőn megszólaló szakértők szerint elképzelhető, hogy a közeli vihar miatt megerősödött szél is szerepet játszott a történtekben. Feltételezésük szerint a repülőgép a kifutópályán a szokásosnál később, nagy sebességgel érhetett földet, így nem maradt elegendő úthossz a megálláshoz.

A Miami nemzetközi repülőtér négy kifutópályájából hétfőn kettő továbbra is zárva volt, ami jelentős fennakadásokat okozott a légikikötő működésében. Az NTSB keddre ígért további tájékoztatást.